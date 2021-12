Κόσμος

Κατεχόμενα: Συνέλαβαν Ελληνοκύπριο, προσπάθησε να υψώσει ελληνική σημαία

Ελληνοκύπριος επιχείρησε να υψώσει Ελληνική σημαία σε μνημείο και τον συνέλαβε η αστυνομία. Τι κατηγορίες αντιμετωπίζει.

Στη σύλληψη ενός Ελληνοκύπριου άνδρα προχώρησαν οι κατοχικές Αρχές στην Αμμόχωστο, καθώς φέρεται να προσπάθησε να τοποθετήσει ελληνική σημαία σε μνημείο του Ατατούρκ.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή» της Κύπρου, επικαλούμενη τα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης Ses και MHA, ο άνδρας επιχείρησε να ανοίξει την ελληνική ή την ε/κ σημαία (υπάρχει αναφορά και στις δύο) στο άγαλμα που υπάρχει σε μικρό κυκλικό κόμβο, λίγο πριν από την είσοδο της εντός των τειχών πόλης.

Ο Ελληνοκύπριος έγινε αντιληπτός από πολίτες που κάλεσαν την «Αστυνομία», η οποία και έσπευσε στο σημείο.

Πάντα κατά την «Κ», ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στον «αστυνομικό σταθμό» της κατεχόμενης Αμμοχώστου, ενώ η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι για «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Πάντως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οποιαδήποτε ανακοίνωση από την «Αστυνομία» στα Κατεχόμενα.

