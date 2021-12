Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Οι άνω των 50 ετών πρέπει να κάνουν την τρίτη δόση

Σε ύφεση η πανδημία στη χώρα μας. Ποιες περιοχές παρουσιάζουν αύξηση των κρουσμάτων. Πού παραμένει υψηλή η θετικότητα.

Σαφή ύφεση για δεύτερη εβδομάδα εμφανίζει η πανδημία και σαφή μείωση εμφανίζει και η θετικότητα, ανέφερε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας.

Το επιδημιολογικό φορτίο της χώρας όμως παραμένει υψηλό και δεν χωράει κανένας εφησυχασμός.

Το ΕΣΥ συνεχίζει να πιέζεται αισθητά, όμως παρατηρήθηκε σαφή μείωση στις νέες εισαγωγές έπειτα από 8 εβδομάδες. Στο 80% βρίσκεται η πληρότητα κλινών ΜΕΘ και 67% απλών κλινών.

Το Rt είναι 0,96 κα αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου θα έχουμε περίπου 700 διασωληνωμένους.

Επίσης, η Βάνα Παπαευαγγέλου αναφέρθηκε στη σημασία της τρίτης δόσης, καλώντας τους πολίτες να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα. Δεν έχουμε κανένα θάνατο σε άτομο που κόλλησε τον ιό μετά από 14 μέρες από την τρίτη δόση, είπε η καθηγήτρια.

Αναφερόμενη στη μετάδοση από τα παιδιά, είπε ότι η τήρηση των πρωτοκόλλων έχει συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των κρουσμάτων στα παιδιά. Πρόσθεσε ότι τα παιδιά και κατά τις γιορτές θα πρέπει να κάνουν self test. Την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού των εφήβων ήδη την βλέπουμε είπε, «με μείωση των κρουσμάτων σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία».

Νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης 5.523 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, με την Αττική να καταγράφει 1.629 εξ αυτών και την Θεσσαλονίκη 940.

