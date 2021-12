Life

“Άγριες Μέλισσες”: το Διαφάνι “φλέγεται” στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική, στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα.

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 45

Ο Μελέτης κλονίζεται απ’ την απόπειρα αυτοκτονίας του Λευτέρη, το μυστικό του οποίου αποκαλύπτεται στην οικογένειά του. Η Ζωή φοβάται την αντίδραση του Ακύλα που τη διαβεβαιώνει πως θα κάνει το καλύτερο για τον γιο του. Η υπόθεση του Λάμπρου αρχίζει να συζητιέται χάρη στον Πέτρο, αλλά ο Ντούνιας φροντίζει να τον τιμωρήσει γι’ αυτό. Η Δρόσω ανακοινώνει πως ο Κωνσταντής μετακομίζει στο Διαφάνι, ενώ ετοιμάζουν χριστουγεννιάτικη έκπληξη στον Σέργιο. Ο Νικηφόρος αποφασίζει να δεχτεί την πρόταση του Μόρτζου, προς έκπληξη του Καλογερά. Η Μυρσίνη παραδέχεται στον Δούκα πως γνωρίζει για τη σχέση του με την Αντιγόνη και δείχνει τα δόντια της. Στο Στρατοδικείο, έρχεται η σειρά του Ακύλα για να καταθέσει και ο Λάμπρος βρίσκεται μπροστά σε ακόμα μια ανακάλυψη.

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 46

Ο Νικηφόρος προσπαθεί να πάρει πίσω τη θέση του στην Νομαρχία, αλλά τον τελικό λόγο θα τον έχει ο Δούκας. Στο Δικαστήριο, η εμφάνιση μιας γυναίκας θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τη θέση του Λάμπρου, ενώ η κατάθεση του Ακύλα θα πάρει μια απρόσμενη τροπή. Ο Ζάχος αναλαμβάνει να μάθει ποιος ήταν ο ρόλος των Αβάντων στη δολοφονία του Ορφανίδη και των συντρόφων του. Η Ζωή παίρνει μια παράτολμη απόφαση για να βοηθήσει τον Λευτέρη. Η Πηνελόπη θα δεχτεί μια επίσκεψη από έναν άγνωστο άντρα που θα ταράξει τα νερά. Η Ασημίνα κι ο Πέτρος προτείνουν μια ριψοκίνδυνη λύση για την αθώωση του Λάμπρου, αλλά βασική προϋπόθεση είναι να συμμετέχει όλο το Διαφάνι. Θα τα καταφέρουν;

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 47

Η Πηνελόπη, με αφορμή την επίσκεψη ενός δικηγόρου, βρίσκει την ευκαιρία να ανοίξει ξανά την υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξη. Θα καταφέρουν τα αδέρφια της να την αποτρέψουν; Στο Διαφάνι, όλοι ετοιμάζονται για τη διαμαρτυρία συμπαράστασης στον Λάμπρου, όταν καταφθάνει ο Ντούνιας και οι άντρες του και η κατάσταση κινδυνεύει να εκτροχιαστεί. Ο Θανάσης βρίσκεται μπροστά σ’ ένα σκοτεινό δίλημμα. Ο Λευτέρης καταφέρνει να εξαφανιστεί, χωρίς να τον πάρει κανείς είδηση. Θα το ανακαλύψει ο Ακύλας και αν ναι πώς θα αντιδράσει; Στο Δικαστήριο, επικρατεί αναβρασμός με τα επεισόδια που εκτυλίσσονται στο Διαφάνι, αλλά μια αναπάντεχη ομολογία θα προκαλέσει ένα ντόμινο ανεξέλεγκτων εξελίξεων.

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 48

Στο Δικαστήριο, επικρατεί πανικός με την ομολογία που αναφέρει πως ο Λάμπρος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας στη δολοφονία του Ορφανίδη και των συντρόφων του κι ο Λάμπρος βρίσκεται αντιμέτωπος μ’ ένα τεράστιο δίλημμα. Θα παραδεχτεί τα όσα είπε ο μάρτυρας ή θα σωπάσει; Στο Διαφάνι, η ειρηνική συγκέντρωση βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά τόσο ο Ντούνιας όσο και ο Ακύλας είναι αποφασισμένοι να την διαλύσουν. Το χωριό θα μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Ο Θανάσης θα μπει σε σκοτεινά μονοπάτια, ενώ ο Τόλλιας θα βρεθεί μπροστά σε αναπάντεχες εξελίξεις. Ο Δούκας και η Μυρσίνη καταφθάνουν στο χωριό, ενώ μια εντολή θανάτου θ’ αλλάξει όλα τα δεδομένα…

#AgriesMelisses

«Άγριες Μέλισσες»: Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:00





