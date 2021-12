Οικονομία

Διώρυγα της Κορίνθου: “Πράσινο φως” για την επισκευή της

«Πράσινο φως» για την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης στη Διώρυγα της Κορίνθου.

Έκδοση Απόφασης Εξαίρεσης από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου επείγοντος χαρακτήρα: «Επισκευή και Αποκατάσταση των ζημιών στο πρανές από την πλευρά της Πελοποννήσου της Διώρυγας Κορίνθου»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανάβει «πράσινο φως» για την άμεση έναρξη των εργασιών επισκευής και αποκατάστασης των ζημιών στη Διώρυγα της Κορίνθου, έργο που έχει χαρακτηρισθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών ως «Σύνθετο και Ειδικό Έργο Εθνικού Επιπέδου».

Ειδικότερα, με Απόφαση από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής εξαιρείται το έργο από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατ’ εφαρμογή σχετικής διάταξης νόμου, λόγω της κατεπείγουσας και έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας που καλύπτει, η οποία αφορά στη δημόσια ασφάλεια και στην αποκατάσταση της ομαλότητας της ναυσιπλοΐας.

Σημειώνεται ότι με την ίδια Απόφαση,εντός δύο ετών, ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της Διώρυγας Κορίνθου θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το συνολικό έργο, υποβάλλοντας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία και τη συντήρηση της Διώρυγας στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, προκειμένου να εκδοθεί, μετά από διαβούλευση με το κοινό και τις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες, η κατάλληλη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

«Έναρξη εργασιών στη Διώρυγα τον Ιανουάριο του 2022»

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας, Αστικού Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων, Νίκος Ταγαράς, δήλωσε σχετικά:

«Η εν λόγω Απόφαση Εξαίρεσης από περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη Διώρυγα της Κορίνθου αφορά στην εκτέλεση τεχνικών έργων επείγοντος χαρακτήρα για την αποκατάσταση και επισκευή των ζημιών που προκλήθηκαν στο πρανές από την πλευρά της Πελοποννήσου,από τις καταπτώσεις όγκων περί των 15.000 – 20.000 κ.μ. Αποτέλεσμα αυτών των αστοχιών είναι η Διώρυγα της Κορίνθου να παραμένει κλειστή και να μην είναι διαθέσιμος ο συγκεκριμένος δίαυλος για τη ναυσιπλοΐα.

Με τη σημερινή Απόφαση επιταχύνουμε τις διαδικασίες ώστε οι εργασίες αποκατάστασης να ξεκινήσουν άμεσα, μέσα στον Ιανουάριο του 2022, ενώ παράλληλα διασφαλίζουμε την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω των κατάλληλων μέτρων που η Απόφαση επιβάλλει. Το έχω πει επανειλημμένως ότι η Διώρυγα της Κορίνθου είναι έργο παγκόσμιου ενδιαφέροντος, σύμβολο αναφοράς και δεν είναι τυχαίο που έχει χαρακτηρισθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών ως Σύνθετο και Ειδικό Έργο Εθνικού Επιπέδου».

