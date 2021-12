Πολιτική

Μάριος Γεωργιάδης: Αν είχε εμβολιαστεί ο Βασίλης Λεβέντης δεν θα έφτανε σε αυτό το σημείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γιος του Βασίλη Λεβέντη και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων μιλά για την περιπέτεια της υγείας του πατέρα του.

«Ευχαριστώ δημόσια το ιατρικό προσωπικό», δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Μάριος Γεωργιάδης, γιος του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος πήρε σήμερα εξιτήριο μετά από 75 μέρες στον Ευαγγελισμό, με κορονοϊό.

Μάλιστα, όπως εξήγησε ο Μ.Γεωργιάδης, τις 45 από τις 75 μέρες, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων ήταν στην Εντατική.

«Είχαμε καθημερινή επικοινωνία μαζί του, στη ΜΕΘ είχαμε επικοινωνία καθημερινά με τους γιατρούς», είπε και ερωτηθείς για την παρούσα κατάσταση της υγείας του Βασίλη Λεβέντη, περιέγραψε πως είναι «μυοσκελετικά πάρα πολύ αδύναμος. Έχει χάσει κιλά, μυϊκό ιστό», είπε επισημαίνοντας πως ήταν 75 μέρες στο κρεβάτι.

«Έχει διαβήτη και νεφρική ανεπάρκεια. Απέκτησε στεφανιαία νόσο και έβαλε δύο στεντ», εξήγησε για την πρότερη κατάσταση της υγείας του Βασίλη Λεβέντη.

«Έχουμε μπροστά μας Γολγοθά, με δυσκολία στέκεται όρθιος και με τη βοήθεια του φυσιοθεραπευτή», περιέγραψε ερωτηθείς για την κατάσταση της υγείας του προέδρου της Ένωσης Κεντρώων σήμερα και τόνισε πως «έχει μεγάλη θέληση και μάχεται να επανέλθει στην κανονικότητα».

Ερωτηθείς γιατί δεν εμβολιάστηκε ο Βασίλης Λεβέντης, ξεκαθάρισε πως δεν ανήκε στους αντιεμβολιαστές, αλλά «δεν πρόλαβε να εμβολιαστεί διότι φοβήθηκε τα υποκείμενα νοσήματά του».

«Αν είχε εμβολιαστεί, δεν θα είχε φτάσει σε αυτό το σημείο και θα ήταν καλύτερα», υπογράμμισε ο Μάριος Γεωργιάδης, καλώντας τους πολίτες να εμβολιαστούν και υπενθυμίζοντας πως « 9 στους 10 είναι ανεμβολίαστοι μέσα στις ΜΕΘ».





Ειδήσεις σήμερα:

Κατεχόμενα: Συνέλαβαν Ελληνοκύπριο, προσπάθησε να υψώσει ελληνική σημαία

Πλεύρης -“VIP ΜΕΘ”: Αναφορά στον Άρειο Πάγο κατά του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ

“Special Report” - Πεσκόφ στον ΑΝΤ1: Ο Πούτιν τρέφει σεβασμό για τον Μητσοτάκη (βίντεο)