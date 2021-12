Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Παπανδρέου στον ΑΝΤ1: Να διερευνηθούν οι καταγγελίες για τον πρώτο γύρο των εκλογών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τον αντίπαλό του στον δεύτερο γύρο, Νίκο Ανδρουλάκη, το debate και την “επόμενη μέρα” των εσωκομματικών εκλογών.

Να διερευνηθεί η διαδικασία στον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη νέου Προέδρου στο ΚΙΝΑΛ, ζήτησε μέσω του ΑΝΤ1 ο Γιώργος Παπανδρέου, με αφορμή την επιστολή που έστειλε στην Επιτροπή Καταστατικού και Εκλογικών Διαδικασιών (ΕΔΕΚΑΠ) σχετικά με τις καταγγελίες και τις υπόνοιες που προκύπτουν για νοθεία στην κάλπη. Ο κ. Παπανδρέου εξήγησε πως υπήρξαν καταγγελίες ότι σε ορισμένα εκλογικά τμήματα βρέθηκαν στην κάλπη περισσότερα ψηφοδέλτια από τον αριθμό των ατόμων που διαπιστεύτηκαν για να ψηφίσουν. Όλα πρέπει να γίνουν με τον πιο διάφανο και δημοκρατικό τρόπο, υπογράμμισε.

Ερωτηθείς γιατί δεν έγινε debate, δήλωσε πως από την αρχή είχε δηλώσει έτοιμος να συμμετάσχει σε μία δημόσια συζήτηση για τα μεγάλα θέματα. «Ο κόσμος πρέπει να έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει ποιες είναι οι θέσεις του ενός και του άλλου», ανέφερε.

Στη συνέχεια ο Νίκος Χατζηνικολάου ρώτησε τον κ. Παπανδρέου γιατί πέρασε σε “φουλ επίθεση” εναντίον του κ. Ανδρουλάκη και αν θα είναι στο ΠΑΣΟΚ τη Δευτέρα ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

«Δεν μπορούμε από τις Βρυξέλλες να δώσουμε μάχες», είπε ο Γιώργος Παπανδρέου, επισημαίνοντας πως τον στενοχώρησε η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου με άκαπνους της εποχής εκείνης δημιούργησε ένα κόμμα εξουσίας. «Ήταν μία προσβολή στην Ιστορία του ΠΑΣΟΚ», υποστήριξε.

Τόνισε ότι είναι αφοσιωμένος στην ενότητα του Κινήματος και ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα να μην είναι “παρών” την επόμενη ημέρα των εσωκομματικών εκλογών. Για το αν θα υπάρχει το ΚΙΔΗΣΟ, σημείωσε πως το Κίνημα Αλλαγής είναι ένας συνασπισμός κομμάτων και πρέπει στο επόμενο Συνέδριο να αποφασιστεί αν θα συνεχίζει αυτό το σχήμα. Χαρακτήρισε «εύλογη» την επιθυμία «να πάμε πίσω στο ΠΑΣΟΚ».

Επανέλαβε ότι δεν είναι ξεκάθαρες οι θέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «Δεν ξέρω αν ο Ανδρουλάκης είναι δεξιά ή αριστερά μου». Χαρακτήρισε πως είναι «άτοπη και άκαιρη η συζήτηση περί συνεργασιών», στην οποία είχε αναφερθεί ο αντίπαλός του στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών. Προέχει, όπως είπε ο κ. Παπανδρέου, ο προγραμματικός χαρακτήρας του Κινήματος.

Υποσχέθηκε πως αν ηγηθεί της παράταξης, μπορεί να την ξανακάνει μεγάλη και να ανατρέψει τους συσχετισμούς, στέλνοντας και μήνυμα προς εκείνους που ψήφισαν τον Νίκο Ανδρουλάκη στον πρώτο γύρο.

Παπανδρέου: Δεν αμφισβήτησα το αποτέλεσμα του α' γύρου

«Ουδείς μίλησε για νοθεία, ουδείς έθεσε θέμα για το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής», υπογραμμίζει ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του Γιώργου Παπανδρέου, με αφορμή δημοσιεύματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, όπως αναφέρει. Επίσης σχετικά με την επιστολή του Γιώργου Α. Παπανδρέου προς την ΕΔΕΚΑΠ, διευκρινίζεται ότι δεν προέβη σε οποιαδήποτε καταγγελία, αντιθέτως, ζήτησε από την ΕΔΕΚΑΠ, να διερευνηθούν καταγγελίες που έχουν κατατεθεί στο αρμόδιο όργανο.

Επίσης επισημαίνεται ότι «ο κ. Παπανδρέου, όπως όφειλε, έπραξε το αυτονόητο για την παράταξη και το σεβασμό των κανόνων της εκλογικής διαδικασίας και με σκοπό τη διασφάλιση της διαδικασίας της ερχόμενης Κυριακής».

Ειδήσεις σήμερα:

“Special Report” - Πεσκόφ στον ΑΝΤ1: Ο Πούτιν τρέφει σεβασμό για τον Μητσοτάκη (βίντεο)

Μάριος Γεωργιάδης: Αν είχε εμβολιαστεί ο Βασίλης Λεβέντης δεν θα έφτανε σε αυτό το σημείο

Κατεχόμενα: Συνέλαβαν Ελληνοκύπριο, προσπάθησε να υψώσει ελληνική σημαία