Πολιτική

Τσίπρας: Ο Πρωθυπουργός κρύβει διαρκώς τη σκληρή αλήθεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Πυρά” εναντίον της Κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε από τα Ιωάννινα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Με σκληρή επίθεση στον Πρωθυπουργό, ξεκίνησε την ομιλία του στα Ιωάννινα ο Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας τον ότι και μιλάει «για μια οικονομία που ανθίζει και για μια πανδημία που τελειώνει». Ο κ. Τσίπρας, ο οποίος από το πρωί βρίσκεται στα Ιωάννινα, άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί όπως είπε, «από το πλέον επίσημο βήμα, δίνει μια εικόνα άλλης χώρας, σε κάποιον άλλον παράλληλο πλανήτη».

Ειδικότερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΔΣ ανέφερε: «“Η οικονομία αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, καθώς η πανδημία φτάνει στο τέλος της”. Αυτή η φράση ειπώθηκε χθες και ειπώθηκε από τον άνθρωπο που κυβερνά αυτήν τη χώρα, στο πιο επίσημο βήμα, στην αντιφώνηση που έκανε στον Πρόεδρο Πούτιν. Αυτή είναι η εικόνα που έχει ο κ. Μητσοτάκης για τη χώρα και για τη πραγματικότητα όπου ζει.

Και δεν ντράπηκε, δεν κοκκίνισε, δεν αισθάνεται καμιά τύψη, καμιά ενοχή, καμιά ευθύνη να μιλάει από το πιο επίσημο βήμα και να δίνει μια εικόνα άλλης χώρας σε κάποιο άλλο παράλληλο πλανήτη».

Με αναφορές στην κατάσταση στις ΜΕΘ, στους νεκρούς, στις οικογένειες που πενθούν, στους χειρισμούς και τις πολιτικές της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σχολίασε: «Ένα σχόλιο μόνο επιδέχονται. Ότι η χώρα μας, δυστυχώς, δεν είναι μόνο σε κλοιό πανδημίας. Σε κλοιό ανατιμήσεων και ακρίβειας. Αλλά και σε κλοιό Μητσοτάκη. Σε κλοιό αναισθησίας, κυνισμού, ψεύδους, ολοκληρωτικής και αθεράπευτης άγνοιας και αγνόησης του δράματος που ζουν οι πολίτες», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας.

Κάλεσμα προς όλους για αγώνα, μία νέα αρχή με την κοινωνία, ενώνοντας δυνάμεις, με στόχο ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία να βγει πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, ώστε να ηττηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε από τα Γιάννενα ο Αλέξης Τσίπρας, ολοκληρώνοντας την πολιτική του ομιλία. «Πάμε να δώσουμε τη μεγάλη μάχη, για τη μεγάλη νίκη που θα φέρει ξανά την ασφάλεια και την προοπτική σε αυτό τον τόπο. Γιατί η Ελλάδα πρέπει ξανά να κοιτάξει μπροστά. Γιατί οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει και μπορούν να ζήσουν καλύτερα» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξης Τσίπρας, αφού έκανε αναφορές στους χειρισμούς της κυβέρνησής του στην δύσκολη περίοδο των μνημονίων, επεσήμανε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν αξιοποίησε την προοπτική που άνοιξε η δική του διακυβέρνηση , μαζί με την κοινωνία, μετά από μια μακρά περίοδο θυσιών και δυσκολιών και τόνισε: «Η Ελλάδα άφησε πίσω της το 2018 τα μνημονιακά χρόνια, με καθαρό ορίζοντα και προοπτική για το μέλλον. Με πολύ κόπο και αγώνα, οι θυσίες μετατράπηκαν σε υποθήκη για το αύριο. Ο κ. Μητσοτάκης όμως ήρθε αυτή την υποθήκη να την εξαργυρώσει για ίδιον όφελος. Και μέσα σε δυο χρόνια, έφερε την Ελλάδα σε χειρότερο σημείο από εκεί που την παρέλαβε».

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε πως το όραμα που ωθεί την παράταξή του σε ένα μέλλον καλύτερο, δικαιότερο και ασφαλέστερο, είναι η ρεαλιστικότατη προοπτική μιας ισχυρής προοδευτικής κυβέρνησης, που θα αλλάξει την Ελλάδα, θα την ξαναβάλει σε τροχιά κοινωνικής Δικαιοσύνης και προκοπής και ξεκαθάρισε: «Για εμάς είναι απολύτως φανερό, ότι πρώτη μας βασική αποκλειστική προτεραιότητα είναι να φύγει η κυβέρνηση της Δεξιάς, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη».

Παράλληλα ο πρώην Πρωθυπουργός, αναρωτήθηκε, «αν σήμερα μπορεί να ομνύει κανείς στη Δημοκρατική Παράταξη, στην ιστορία και στους αγώνες της, αν δεν ξεκαθαρίζει ταυτόχρονα αυτό το αταλάντευτο μέτωπο του με τη Δεξιά, το αταλάντευτο μέτωπό του με τη ΝΔ και ιδιαίτερα με τη ΝΔ του κου Μητσοτάκη».

Υπογράμμισε πως υπάρχει διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη Δημοκρατική Παράταξη και την Δεξιά λέγοντας: «Δεν μπορείς να είσαι και με την Δημοκρατική Παράταξη και με την Δεξιά. Ή με την Δημοκρατική Παράταξη είσαι ή με την Δεξιά. Εμείς δεν έχουμε πολιτικούς αντιπάλους ούτε στο χώρο της αριστεράς, ούτε της κεντροαριστεράς, ούτε του κέντρου. Έχουμε διαφορές αλλά όχι εχθρότητα. Εμείς έχουμε ένα μονάχα πολιτικό αντίπαλο και αυτός είναι η Δεξιά και η πολιτική της. Και για αυτό έχουμε ένα μόνο πολιτικό στόχο. Και σας καλώ να αγωνιστούμε να νικήσουμε τον κ. Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Να βγούμε πρώτο κόμμα για να ανοίξει ο δρόμος για τη προοδευτική διακυβέρνηση στο τόπο μας».

Αναφερόμενος στην πορεία προς το Συνέδριο, τόνισε πως έχουν γίνει βήματα προς την διεύρυνση και τον ποιοτικό μετασχηματισμό του κόμματος . «Πρέπει όμως να απευθυνθούμε στον λαό να ανοίξουμε τις πόρτες του κόμματος, να γίνει κόμμα συμμετοχικό δημοκρατικό, συλλογικό, να συνδιαμορφώνουμε τις κρίσιμες αποφάσεις όχι κάθε 4 χρόνια όποτε έχουμε Συνέδριο, για να έρθουν να ψηφίσουν μια φορά μαζί με φίλους ή μέλη άλλων κομμάτων όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά να αισθάνονται ότι 365 μέρες τον χρόνο συνδιαμορφώνουν και λαμβάνουν τις αποφάσεις μαζί με την ηγεσία», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

Οικονόμου: Κρεσέντο παλαιοκομματισμού από τον κ. Τσίπρα

«Η Κυβέρνηση εξαρχής παρουσίασε και εφαρμόζει ένα πλήρες και συνετό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, στηρίζοντας έμπρακτα την υγεία, το εισόδημα και την ποιότητα ζωής των πολιτών», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δίνοντας απάντηση στην ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα Ιωάννινα, πρόσθεσε: «Ο κ. Τσίπρας, σε ένα ακόμα κρεσέντο παλαιοκομματισμού, μίλησε ακατάσχετα χωρίς να πει τίποτα. Ενώ κάθε φορά που χρειάζεται να παρθεί μια γενναία απόφαση, προκειμένου να προχωρήσει ο αγώνας ενάντια στην πανδημία, όπως έγινε με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και τις κυρώσεις εναντίον όσων δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, ο κ. Τσίπρας επιλέγει την οδό της άρνησης και της ανευθυνότητας. Αποδεικνύεται κατώτερος των περιστάσεων και υπολείπεται των απαιτήσεων της κοινωνίας».

Ειδήσεις σήμερα:

ΚΙΝΑΛ - Παπανδρέου στον ΑΝΤ1: Να διερευνηθούν οι καταγγελίες για τον πρώτο γύρο των εκλογών (βίντεο)

Αιτωλοακαρνανία: νεκρός σε ρέμα βρέθηκε αγνοούμενος (εικόνες)

Κλεμμένα αρχαία επιστρέφουν στην Ελλάδα (εικόνες)