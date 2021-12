Οικονομία

myProperty: ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου δωρεάν και γονικών παροχών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες υπηρεσίες ψηφιακά για τις γονικές παροχές και δωρεές περιουσιακών στοιχείων. Υποχρεωτικά ψηφιακά πλέον.

Δύο ακόμα συναλλαγές εξαιρούνται από την ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας πολιτών στις ΔΟΥ.

Από την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου, οι δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών υποβάλλονται μέσω του myProperty. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, υποβάλλονται αρχικές δηλώσεις για δωρεές ακινήτων που βρίσκονται εντός αντικειμενικού συστήματος, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο μεταβιβάζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς ή γονικής παροχής.

Μάλιστα, από τις 20 Δεκεμβρίου, οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται υποχρεωτικά ψηφιακά.

Σε ό,τι αφορά δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ σε έντυπη μορφή, εξακολουθούν να ισχύουν και διεκπεραιώνονται κανονικά, εκτός αν οι συμβαλλόμενοι τις ανακαλέσουν.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της εφαρμογής, το myProperty θα τεθεί εκτός λειτουργίας από το Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου, στις 16:00, έως την Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου, στις 21:00.

Ειδήσεις σήμερα:

ΚΙΝΑΛ - Παπανδρέου στον ΑΝΤ1: Καταγγελίες για νοθεία στον πρώτο γύρο των εκλογών (βίντεο)

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: Πόσα είναι τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Κλεμμένα αρχαία επιστρέφουν στην Ελλάδα (εικόνες)