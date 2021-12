Κοινωνία

Γύθειο: Προσάραξη πλοίου σε αμμώδη αβαθή (εικόνες)

Το επιβατηγό οχηματαγωγό “Aqua Jewel” αναχώρησε από τα Κύθηρα με 66 επιβαίνοντες.

Σε αμμώδη αβαθή μέσα στο λιμάνι του Γυθείου, κατά τη διαδικασία χειρισμών κατάπλου, επικάθησε το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο “Aqua Jewel”, προερχόμενο από το λιμάνι των Κυθήρων με 30 επιβάτες και 36 άτομα πλήρωμα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση, ενώ στο σημείο έσπευσε πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

Το πλοίο θα διανυκτερεύσει σήμερα στο συγκεκριμένο λιμάνι, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Το “Aqua Jewel” εκτελούσε το δρομολόγιο Κίσσαμο - Αντικύθηρα - Κύθηρα - Γύθειο.

Φωτογραφίες: Φιλιώ Θωμάκου (Facebook)

