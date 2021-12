Αθλητικά

Euroleague - Ολυμπιακός: Ο Ερυθρός Αστέρας έβαλε τέλος στο σερί των Πειραιωτών

Παρά την ήττα στο Βελιγράδι, οι “ερυθρόλευκοι” παραμένουν ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα.

Στο Βελιγράδι σταμάτησε το νικηφόρο σερί του Ολυμπιακού (3-0) στη Euroleague, όπου ηττήθηκε με 81-76 από τον Ερυθρό Αστέρα, για την 14η αγωνιστική. Σε ένα παιχνίδι με σκληρές επαφές, ο Ολυμπιακός ήταν άστοχος στις βολές στα κρίσιμα τελευταία λεπτά και δεν βρήκε απαντήσεις στους αποφασισμένους παίκτες του Ντέγιαν Ράντονιτς.

Αν και ο Ολυμπιακός ευστόχησε σε 11/24 τρίποντα, είδε τους Σέρβους να μετρούν 18/21 βολές έναντι 7/11 για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Έτσι, οι Πειραιώτες υποχώρησαν στο 9-5, αλλά παραμένουν στην πρώτη τριάδα του βαθμολογικού πίνακα, μία ημέρα πριν το clasico ανάμεσα στις δύο ομάδες του “ρετιρέ”, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης (11-2).

Με 18 πόντους και 4/7 τρίποντα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού, ενώ από 12 πόντους πρόσθεσαν ο Σάσα Βεζένκοφ και Κώστας Σλούκας.

Η ομάδα του Πειραιά δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Νίκολα Κάλινιτς (25π., 6ασ., 4ρ.), με τους Μίτροβιτς, Νταβίντοβατς, Ουόλτερς και Ιβάνοβιτς να είναι επίσης διψήφιοι για τους γηπεδούχους (6-8).

Εκτός δωδεκάδας άφησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον Μιχάλη Λούντζη, ενώ ο Κούινσι Έισι δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 36-38, 56-53, 81-76

Ερυθρός Αστέρας (Ράντονιτς): Ουόλτερς 10, Νταβίντοβατς 11, Μίτροβιτς 12, Λάζιτς 6, Κάλινιτς 25, Ντόμπριτς, Χόλινς 3, Σιμόνοβιτς, Ιβάνοβιτς 10, Μάρκοβιτς, Κούζμιτς 4.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 3, Ντόρσεϊ 18, Λαρεντζάκης 3, Φαλ 3, Σλούκας 12, Μάρτιν 8, Βεζένκοφ 12, Πρίντεζης 4, Παπανικολάου 3, Ζαν-Σαρλ 2, ΜακΚίσικ 8.

