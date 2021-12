Κόσμος

Τυνησία: Αυτοπυρπολήθηκε μέσα στα γραφεία κόμματος (βίντεο)

Ξέσπασε πυρκαγιά που έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Πολλοί πήδηξαν από τα παράθυρα για να σωθούν, μεταξύ των οποίων και ένας πρώην Πρωθυπουργός.

Ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε μέσα στα γραφεία του ισλαμιστικού κόμματος Ενάχντα της Τυνησίας, προκαλώντας πυρκαγιά στο κτήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλοι 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο στελέχη του κόμματος αυτού.

Σύμφωνα με μια ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του κόμματος, ένα «μάχιμο μέλος του» έχασε τη ζωή του. Πρόκειται για έναν πρώην θυρωρό του Ενάχντα, ηλικίας 51 ετών, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το θύμα ήταν υποστηρικτής του κόμματος και «αυτοπυρπολήθηκε στο ισόγειο» του κτηρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία του.

«Είναι άλλο ένα θύμα της φτώχειας και της περιθωριοποίησης (…) και του άδικου πολέμου των μέσων ενημέρωσης εναντίον του Ενάχντα και των μελών του», ανέφερε ο ηγέτης του κινήματος αυτού, Ρασίντ Γανούσι. «Ο Σάμι (σ.σ. το μικρό όνομα του θύματος) πέρασε δέκα χρόνια στη φυλακή λόγω του ακτιβισμού του κατά της δικτατορίας» αλλά «δέκα χρόνια μετά την επανάσταση (σ.σ. του 2011), δεν είχε τίποτα, ούτε το ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης», πρόσθεσε.

Ο αντιπρόεδρος του Κινήματος, Αλί Λααριάντ, ο οποίος πήδηξε από τον δεύτερο όροφο για να γλιτώσει από τις φλόγες, καθώς και ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Σούρα, Αμπντελκαρίμ Χαρούνι, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανέφεραν μέλη του κόμματος στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ο Λααριάντ, πρώην Πρωθυπουργός της Τυνησίας, φέρει πολλά κατάγματα.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν πυκνό καπνό να υψώνεται από το κτίριο του Ενάχντα, ενώ αξιωματούχοι και απλά μέλη προσπαθούν να βγουν έξω, με κάποιους να πηδούν από τα παράθυρα.

Ο Γανούσι, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, δεν βρισκόταν στα γραφεία όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι διενεργείται έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς και την απόδοση ευθυνών.

Το Ενάχντα ήταν το μεγαλύτερο κόμμα στο Κοινοβούλιο της Τυνησίας, η λειτουργία του οποίου ανεστάλη από τον Πρόεδρο της χώρας Καΐς Σάγιεντ τον περασμένο Ιούλιο. Το κόμμα κατήγγειλε την Δευτέρα ότι έχει ξεκινήσει μια «δυσφημιστική εκστρατεία» σε βάρος του, με στόχο τον αποκλεισμό του από την πολιτική σκηνή.

