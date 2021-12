Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο σε παιδιά 5 - 11 ετών: η πλατφόρμα, τα ραντεβού και οι ιδιώτες παιδίατροι

Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα για τον ορισμό ραντεβού. Με δύο τρόπους μπορεί να γίνει ο εμβολιασμός. Δείτε την διαδικασία.

Σήμερα, 10 Δεκεμβρίου, ανοίγει η πλατφόρμα έτσι ώστε οι γονείς να μπορούν να κλείνουν ραντεβού εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, για τα παιδιά τους ηλικίας 5 -11 ετών και το πρώτο ραντεβού για εμβολιασμό θα είναι στις 15 Δεκεμβρίου.

Ο εμβολιασμός τους πρωτίστως θα προστατεύσει τα ίδια, ενώ παράλληλα θα μειώσει τον αριθμό κρουσμάτων στο σχολείο και θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανοσίας της κοινότητας γενικότερα, ανέφερε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας.

Σημείωσε ότι τα δεδομένα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σχετικά με την ασφάλεια της χορήγησης του εμβολίου στα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι εξαιρετικά. Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα δεδομένα του CDC, μέχρι σήμερα περισσότερα από 5 εκατομμύρια παιδιά έχουν λάβει πρώτη δόση και 1,8 εκατ. παιδιά έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με δύο δόσεις. "Τονίζεται ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη απρόσμενων ανεπιθύμητων ενεργειών από τη χορήγηση του εμβολίου στα παιδιά 5 -11 ετών ούτε έχουν καταγραφεί επεισόδια μυοκαρδίτιδας-περικαρδίτιδας μετά τον εμβολιασμό", είπε η κ. Παπαευαγγέλου.

Επίσης, το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ, πρόσθεσε, εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία καμία σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια δεν παρατηρήθηκε μετά τον εμβολιασμό των πρώτων 60.000 παιδιών στο Ισραήλ. Σήμερα, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη γνωμοδοτήσει θετικά σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών 5 -11 ετών, όπως είναι η Αυστρία, η Δανία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ιρλανδία, ενώ αναμένεται να προστεθούν και άλλες χώρες μετά τη διαθεσιμότητα των εμβολίων στην Ευρώπη τη προσεχή εβδομάδα, ανέφερε η καθηγήτρια.

Η πρώτη παραλαβή παιδικών εμβολίων στις 13 Δεκεμβρίου

Στις 13 Δεκεμβρίου θα γίνει η πρώτη παραλαβή παιδικών εμβολίων στη χώρα μας, των εταιριών Pfizer/BioNTech. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) στις 25 Νοεμβρίου, ενέκρινε την χορήγηση του συγκεκριμένου εμβολίου σε παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών.

Η δόση για τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι το 1/3 της δόσης του εμβολίου που χορηγείται στους μεγαλύτερους, δηλαδή, 10 μικρογραμμάρια σε σχέση με τα 30 μικρογραμμάρια που είναι το εμβόλιο των ενηλίκων.

Οι μελέτες έδειξαν ότι η παραγωγή αντισωμάτων με τη δόση των 10 μικρογραμμαρίων ήταν συγκρίσιμη με την δόση των 30 μικρογραμμαρίων που δίνεται σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα.

Που θα γίνονται οι εμβολιασμοί παιδιών

Οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιούνται σε δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και σε Νοσοκομεία και σε πρώτη φάση θα υπάρξουν εμβολιαστικά κέντρα για τα παιδιατρικά εμβόλια σε 75 περιοχές της Ελλάδος. Σταδιακά θα προστίθενται και περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα και Κέντρα Υγείας.

Στην Αττική οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιούνται σε 5 εμβολιαστικά σημεία. Στο Παίδων Αγία Σοφία, στο Παίδων Πεντέλης, στο Ασκληπιείο Βούλας, στο Κέντρο Υγείας Αγίας Σοφίας στον Πειραιά και στο Κέντρο Υγείας Περιστερίου.

Επίσης, στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές θα εφαρμοστούν "καταδρομικοί εμβολιασμοί", όπως έγινε με την πρώτη και τη δεύτερη δόση.

Εμβολιασμοί μπορούν να γίνουν και απο ιδιώτες παιδίατρους, με βάση συγκεκριμένη διαδικασία.