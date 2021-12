Life

“Ενώπιος Ενωπίω”: Ο Αρναούτογλου συγκλονίζει για την μάχη με τα κιλά του (βίντεο)

Εξομολόγηση από καρδιάς για όλους και για όλα έκανε ο παρουσιαστής, μιλώντας με τον Νίκο Χατζηνικολάου στο “Ενώπιος Ενωπίω”. Τι είπε για τον κορονοϊό, τον γιό του και την καριέρα του

Στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» φιλοξενήθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου του πως στον Γρηγόρη Αρναούτογλου έχει χάσει κιλά λόγω της περιπέτειας του με τον κορονοϊό, ο παρουσιαστής του «The 2night show» ξεκίνησε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για τη μάχη του με τα κιλά και πώς κατέληξε να γίνει επιθετικός, πριν πάρει την απόφαση να μην ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία.

«Έχω περάσει πολύ δύσκολα με τα κιλά, ίσως και να ήταν η δυσκολότερη ημέρα της ζωής μου αυτή η προσπάθειά μου να χάσω κιλά. Με πονάει αυτή η ιστορία. Όταν αφέθηκα και είπα θα τα χάσω, αποφάσισα να κάνω μια επέμβαση. Πήγα σε ένα γιατρό και μου είπε πως έχω πολύ σπλαχνικό λίπος και μου έδωσε ένα χάπι για να μου κόψει την όρεξη. Αυτό το χάπι μου το έδωσε δύσκολα ακόμη και ο φαρμακοποιός», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Συμπλήρωσε λέγοντας «από εκείνη την ημέρα αλλάζει η ζωή μου, από τη μια πολύ θετικά γιατί αρχίζω και χάνω κιλά και από την άλλη να έχω πολλά νεύρα. Είναι μια νύχτα και εκεί που παίζουμε χαρτιά γιατί μου αρέσει η μπιρίμπα, γίνομαι πάρα πολύ επιθετικός, επικρατεί μια τρέλα δηλαδή, χάνω τον εαυτό μου, επιθετικός με το να χτυπήσω έναν άνθρωπο… φεύγω, μαλώνω στο δρόμο. Το πρωί πάω στο ραδιόφωνο και από τα νεύρα μου αρχίσω και ταρακουνάω τη Νάνσυ και δεν καταλάβαινα ότι είναι εγώ…»

«Εκεί έπαθα και το μεγάλο σοκ και είπα από το να κάνω κακό σε άνθρωπος που αγαπάω… και για αυτό μετά σχολίαζα εκείνους που έλεγαν για ανθρώπους που έχουν παραπάνω κιλά», αφηγήθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ακόμη ο παρουσιαστής μίλησε για την περιπέτεια του με τον κορονοϊό, για τον μονάκριβο γιό του, τα δύσκολα παιδικά χρόνια του, τους ανθρώπους που αδίκησε και την ψυχοθεραπεία, ενώ αποκάλυψε και άγνωστες πτυχές της επαγγελματικής διαδρομής και της ζωής του, όπως μπορείτε να παρακολουθήσετε στο βίντεο από την εκπομπή: