Γιώργος Τράγκας: διασωληνώθηκε στην ΜΕΘ

Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Τράγκα. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Πάρις Κουρτζίδης.

Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Τράγκα, ο οποίος νοσηλεύεται με κορονοϊό στο νοσοκομείο "Σωτηρία", από την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Γιώργος Τράγκας διασωληνώθηκε την νύχτα, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε επιδείνωση.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο Πάρις Κουρτζίδης, εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος του Γιώργου Τράγκα, ο οποίος μίλησε στον ΑΝΤ1. Όπως είπε, ο κ. Κουρτζίδης, ο Γιώργος Τράγκας παρουσίασε μια καρδιακή επιπλοκή και οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να διασωληνωθεί

Ο Γιώργος Τράγκας εισήχθη στην ΜΕΘ του νοσκομείου "Σωτηρία" στις 4 Δεκεμβρίου, ενώ δεν είχε εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού.

