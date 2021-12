Υγεία - Περιβάλλον

Γιαννάκος για "VIP ΜΕΘ": υπάρχουν δεκάδες κενές κλίνες στο σύστημα

Τι κατήγγειλε ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για προνομιακή μεταχείριση του Μητροπολίτη Αιτωλίας και για τους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ, ενώ “φαίνονται” άδεια κρεβάτια στο σύστημα.

«Δύο χρόνια μετά ο κορονοϊός «τρώει» 100 ανθρώπους την ημέρα. Οι νεκροθάλαμοι των νοσοκομείων είναι φίσκα. Δυστυχώς και σήμερα εμφανίζονται πάνω από 100 ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη, εφημέρευε έως τις 08:00 σήμερα, τα πράγματα ήταν καλύτερα από άλλες εφημερίδες. Όμως, οι ΜΕΘ είναι γεμάτες με 28 κλίνες και 9 στα χειρουργεία. Κάνουν κάτι καλό οι καταγγελίες μας, καθώς οι άνθρωποι αυτοί ήταν στα φορεία και θα πάνε σε κρεβάτια. Υπάρχουν και 6 διασωληνωμένοι σε θαλάμους, επί πολλές ημέρες», ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος, Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, οι καταγγελίες του οποίου έχουν προκαλέσει εισαγγελική έρευνα, αλλά και την οργισμένη αντίδραση του Θάνουν Πλεύρη, που προσέφυγε στον Άρειο Πάγο.

«Σήμερα, πάνω από 120 ασθενείς είναι εκτός ΜΕΘ. Πολλοί χάνουν την ζωή τους. Για κάθε τέτοιο ασθενή θα έπρεπε να διατάσσεται εισαγγελική παραγγελία για να διαπιστώνονται αξιόποινες πράξεις. Κάθε τέτοιος ασθενής έχει έναν βαθμό προτεραιότητας. Κάθε ημέρα, εμφανίζονται στο σύστημα πάνω από 40 κρεβάτια κενά, αλλά πολλοί ασθενείς δεν βρίσκουν κρεβάτια και χάνουν την ζωή τους .Το υπ. Υγείας ανακοινώνει πληρότητα στις ΜΕΘ 97-98%, ενώ έχουμε 120 ασθενείς εκτός ΜΕΘ. Καταγγέλλουν ιατροί ότι γίνονται επιλογές με ηλικιακά κριτήρια και αντί να γίνεται έρευνα, εγκαλούνται η ΠΟΕΔΗΝ και οι γιατροί που κάνουν τις καταγγελίες», είπε ο κ. Γιαννάκος.

Όπως προσέθεσε, «Το σύστημα οφείλει να διασφαλίζει ΜΕΘ σε όλους. Από την στιγμή που δεν το πράττει, διαπράττει έγκλημα. Την Δευτέρα εμείς θα καταθέσουμε αναφορά στον Εισαγγελέα για ασθενείς που έχουν πεθάνει διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Εμείς αυτό που είπαμε και το λέει και ο ΓΓ της ΟΕΝΓΕ, κ. Παπανικολάου και η ΟΕΝΓΕ, είναι ότι κάθε ημέρα εμφανίζονται στο σύστημα πάνω από 40 κενά κρεβάτια, αλλά υπάρχουν 120 διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, που δεν τα καταλαμβάνουν και έχουμε ασθενείς που δεν είναι έτσι 2-3 ημέρες, δεν είναι «φωτογραφία της στιγμής» οι κενές κλίνες ΜΕΘ και δεν μπορεί να μένουν ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ για 10-15 ημέρες».

Συμπλήρωσε ότι «πολλοί γιατροί έχουν βγει και έχουν πει «όταν έχω 1 κρεβάτι ΜΕΘ και 10 ασθενείς που περιμένουν, θα επιλέξω με ηλικιακά κριτήρια: αν έχω έναν 40χρονο και έναν 80χρονο, θα επιλέξω τον 40χρονο. Όλοι οι γιατροί, οι μάχιμοι γιατροί, είναι με το μέρος της ΠΟΕΔΗΝ και θα έρθουν να καταθέσουν στον Εισαγγελέα».

«Να μου πείτε πως στο Νοσοκομείο του Αγρινίου, ο Μητροπολίτης διασωληνώθηκε σε 2 ώρες και βρέθηκε ΜΕΘ, ενώ όπως κατήγγειλε η ανάπηρη γυναίκα άλλου ασθενούς, περίμενε 5 ημέρες για ΜΕΘ. Ο Μητροπολίτης, 78 χρονών, μπήκε σε ΜΕΘ σε 3 ώρες και ο άλλος ασθενής στο ίδιο νοσοκομείο περίμενε 5 ημέρες και βρήκε κρεβάτι ΜΕΘ, αφού βγήκε στην τηλεόραση και έκανε καταγγελία; Αυτό δεν είναι επιλεκτική μεταχείριση; Το σύστημα είναι υπόλογο απέναντι στους ασθενείς που χάνουν την ζωή τους, ενώ είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ και στις οικογένειες τους», είπε ο κ. Γιαννάκος.

«Έχουμε κάνει καταγγελία και εμείς στην Δικαιοσύνη, αλλά τέθηκαν στο αρχείο», κατέληξε ο κ. Γιαννάκο, εκφράζοντας, όπως λέει την ελπίδα μετά από αυτήν την εισαγγελική παρέμβαση, να βρεθούν κλίνες ΜΕΘ για όλους όσους τις χρειάζονται.

Νωρίτερα, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο Παναγιώτης Παπανικολάου, Νευροχειρουργός του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας και Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ είπε πως οι αναφορές για τις ΜΕΘ δεν αφορούν όλες τις κλινικές, αλλά ορισμένες για τις οποίες την ευθύνη έχουν, όπως ανέφερε, πανεπιστημιακοί καθηγητές και όχι απευθείας το ΕΣΥ.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «την ευθύνη για ορισμένες πανεπιστημιακές πτέρυγες ΜΕΘ δεν τις έχουν οι γιατροί του ΕΣΥ, αλλά οι πανεπιστημιακοί καθηγητές που τις διευθύνουν. Αυτό αφορά μετρημένες κλινικές και κλίνες, 1-2 περιπτώσεις κλινικών», στις οποίες, όπως ανέφερε, γίνεται διαφορετική διαχείριση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας σε ΜΕΘ.









