Αλεξανδρούπολη - Δένδιας: μήνυμα ενότητας με Μητροπολίτες και Μουφτήδες (εικόνες)

Για την ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων στην Θρήκη, μίλησαν ο Υπ. Εξωτερικών και οι κληρικοί.

Το βράδυ της Πέμπτης 9 Δεκεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών έφθασε στην Αλεξανδρούπολη, όπου παρέθεσε θα δείπνο στους τέσσερις Μητροπολίτες Θράκης και στους τρεις Τοποτηρητές Μουφτήδες της Θράκης.

Όπως τόνισε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, «Η Ελλάδα στέλνει πάντοτε μήνυμα ειρηνικής συνύπαρξης των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων συμπολιτών μας».

Παρέθεσα δείπνο κατά την έναρξη της επίσκεψής μου στην Αλεξανδρούπολη, σε πνεύμα ενότητας & αλληλοσεβασμού, στους Μητροπολίτες και τους Τοποτηρητές των Μουφτειών της Θράκης. (1/2) pic.twitter.com/AITOqZU3sk — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 9, 2021

Ο Νίκος Δένδιας, όπως σημειώνει ο ιστότοπος pameevro.gr, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην επίσκεψή του στο Εθνολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης, τοποθεσία η οποία επιλέχθηκε για το δείπνο με τους Μητροπολίτες και τους Μουφτήδες.

Κατά την έναρξη της επίσκεψής μου στην Αλεξανδρούπολη, είχα επίσης την ευκαιρία να ξεναγηθώ στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης από την ιδρύτριά του Αγγελική Γιαννακίδου και να τη συγχαρώ για τη μεγάλη της συμβολή στη διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. @emthrace pic.twitter.com/Kzr9xMnriB — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 9, 2021

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, πριν από την ανακήρυξη του ως επίτιμου δημότη Αλεξανδρούπολης, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του λιμένα της Αλεξανδρούπολης, όπου του έγινε αναλυτική ενημέρωση από τον υπεύθυνο της επιχείρησης «Αtlantic Resolve», Andre Cameron, για όλα όσα συνέβησαν στο λιμάνι το τελευταίο χρονικό διάστημα.

