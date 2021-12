Υγεία - Περιβάλλον

Βίντεο ΙΣΑ: “ΕμβολιάΖΩμαι σήμερα! Ούτε αύριο Ούτε ΜΕΘαύριο”

Στο βίντεο παίρνουν μέρος υγειονομικοί της “πρώτης γραμμής”, καθώς και πολίτες από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, που λένε ΝΑΙ στο εμβόλιο!

Μία ακόμα πρωτοβουλία ανέλαβε ο ΙΣΑ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειάς του για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την υγειονομική θωράκιση απέναντι στην πανδημία. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής δημιούργησαν ένα ενημερωτικό βίντεο με θέμα: «ΕμβολιάΖΩμαι σήμερα! Ούτε αύριο Ούτε ΜΕΘαύριο».

Στο βίντεο παίρνουν μέρος υγειονομικοί της "πρώτης γραμμής", όπως ο πνευμονολόγος και ο προϊστάμενος της Νοσηλευτικής Μονάδας COVID από το Γ.Ν.Α Σισμανόγλειο καθώς και πολίτες από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Ο εκπαιδευτικός, ο οδηγός ταξί, ο συνταξιούχος, ο φοιτητής, όπως και εγκυμονούσες γυναίκες, μας λένε ΝΑΙ στο εμβόλιο!

«Ο εμβολιασμός είναι το μεγαλύτερο όπλο ενάντια στην πανδημία. Ενώνουμε τη φωνή μας στέλνοντας το ηχηρό μήνυμα του εμβολιασμού σε όλους τους πολίτες. Ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής παραμένουν στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην πανδημία με νέες πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών.», τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

