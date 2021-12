Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ - ΔΕΠΑ Υποδομών: Υπογραφή συμφωνίας με ΕΛΠΕ και Italgas

Υπεγράφη η σύμβαση πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών από το ΤΑΙΠΕΔ, παρουσία τριών υπουργών.



Υπεγράφη σήμερα η σύμβαση πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών από το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ) και την «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» στην Italgas SpA έναντι συνολικού τιμήματος 733 εκατ. ευρώ.

Τη συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Δημήτρης Πολίτης, εκ μέρους της «Ελληνικά Πετρέλαια» ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ομίλου, κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου ΕΛΠΕ, κ. Ιωάννης Αψούρης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas SpA, κ. Paolo Gallo και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas NewCo SRL, κ. Pier Lorenzo Dell’orco.

Οι υπογραφές έγιναν παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα, της Πρέσβεως της Ιταλίας, κυρίας Patrizia Falcinelli, του Διευθύνοντος Συμβούλου του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), κ. Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΛΠΕ, κ. Ανδρέα Σιάμισιη, του Προέδρου της Italgas, κ. Alberto Dell’acqua, του Εντεταλμένου Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη. Παρόντες ήταν επίσης, ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑ Υποδομών, κ. Χαρίτωνας Κυριαζής και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Μιχάλης Χατζής.

Η ΔΕΠΑ Υποδομών συστάθηκε τον Απρίλιο του 2020 σε συνέχεια της μερικής διάσπασης του κλάδου υποδομών της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ). Αποστολή της ΔΕΠΑ Υποδομών είναι η ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα μέσω των ΕΔΑ και της ΔΕΔΑ, διασφαλίζοντας την παροχή αερίου σε όλη την επικράτεια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Δημήτρης Πολίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της συμφωνίας σε διάστημα περίπου 3 μηνών από την ανακήρυξη της Italgas ως Προτιμητέου Επενδυτή και επισήμανε ότι «επιδίωξη του Ταμείου είναι η ανάδειξη των περιουσιακών στοιχείων που έχει υπό τη διαχείρισή του και η δημιουργία υπεραξίας από την αξιοποίησή τους. Πιστή σε αυτή τη φιλοσοφία είναι και η σημερινή συμφωνία που υπογράψαμε για τη ΔΕΠΑ Υποδομών, την οποία αναμένουμε να δούμε να αναπτύσσεται δυναμικά υπό τη σκέπη του νέου μετόχου της».

Σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, αναφέρει:

«Σήμερα, 2 χρόνια μετά την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, ολοκληρώνεται η συμφωνία πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών, έναντι σημαντικού τιμήματος. Ως Υπουργός Οικονομικών, τη χαιρετίζω. Συμφωνία που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη διεθνών επιχειρηματικών ομίλων στις δυνατότητες και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Συμφωνία με έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους στην Ευρώπη, με ιδιαίτερα αυξημένη δυναμική και προηγμένη τεχνογνωσία, η οποία αναμένεται να δώσει πρόσθετη ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία της ΔΕΠΑ Υποδομών και να συμβάλει στην υλοποίηση περαιτέρω επενδύσεων με πράσινο αποτύπωμα, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν, εντατικά και μεθοδικά, τη Διοίκηση και τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ, για το θετικό αυτό αποτέλεσμα. Ευελπιστώ ότι η εξέλιξη της επένδυσης θα επιβεβαιώσει τη στόχευση όλων μας για την υλοποίηση επενδύσεων που θα διακρίνονται από οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική ανταποδοτικότητα».

