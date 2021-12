Πολιτική

Μητσοτάκης – Ιερώνυμος: Ο κορονοϊός στο επίκεντρο ενόψει Χριστουγέννων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της παρουσίας του πρωθυπουργού στην έκτακτη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου, ύστερα από επίσημη πρόκληση της ΔΙΣ.

Στη συνάντηση μετείχε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.

Σύμφωνα με πληροφορίες συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, το θέμα της πανδημίας ενόψει Χριστουγέννων, ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσουν οι ναοί και η πορεία των εμβολιασμών.

