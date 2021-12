Life

“Το Πρωινό” - Μαρία Σαράφογλου: το “Special Report”, ο γιός της και ο “δεύτερος γάμος”

Τι λέει η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 για την αποψινή πρεμιέρα της εκπομπής “Special Report”, την έφεση στις ξένες γλώσσες, την δικηγορία και την προσωπική ζωή της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» βρέθηκε την Παρασκευή η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του ΑΝΤ1, Μαρία Σαράφογλου.

Η Μαρία Σαράφογλου μίλησε για το ταξίδι της στην Μόσχα και την συνέντευξη με τον Ντμίτρι Πεσκόφ, τον εξ απορρήτων συνεργάτη του Βλάντιμιρ Πούτιν, αλλά και τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής “Special Report”, που κάνει πρεμιέρα απόψε στις 24:00 στον ΑΝΤ1, με δυνατές έρευνες που θα προβληματίσουν.

Η Μαρία Σαράφογλου αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, τις σπουδές στην Νομική και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που έχει, την κλίση της στην δημοσιογραφία και την έκθεση που είχε γράψει στην πέμπτη τάξη του Δημοτικού και την οποία έχει κρατήσει η μητέρα της, αλλά και την έφεση της στις ξένες γλώσσες.

Όπως είπε, μιλάει άπταιστα τέσσερις γλώσσες, ενώ σκοπεύει να ολοκληρώσει και την εκμάθηση των κινέζικων, την οποία διέκοψε όταν έμεινε έγκυος.

Με τρυφερότητα μίλησε για τον μονάκριβο γιό της Δημήτρη και για την σχέση τους, ενώ αναφέρει και το πιο γλυκό μήνυμα που της έχει στείλει, γράφοντας κρυφά στο σημειωματάριο που θα έπαιρνε μαζί της στο Λονδίνο, στο πλαίσιο έρευνας για την εκπομπή “Special Report”, εν μέσω έξαρσης της πανδημίας.

Όπως επεσήμανε η Μαρία Σαράφογλου για πολλά χρόνια αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στον γιό της, ενώ για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, απάντησε με νόημα πως «μετά από την γέννηση του παιδιού μου, ποτέ δεν λέω “ποτέ”».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συνέντευξη της Μαρίας Σαράφογλου στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

