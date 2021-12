Κόσμος

Αυστραλία: Πυρκαγιές στα δυτικά, πλημμύρες στα ανατολικά

Η Αυστραλία πλήττεται ταυτοχρόνως από δύο μεγάλες φυσικές καταστροφές.

Η Αυστραλία πλήττεται ταυτοχρόνως από δύο μεγάλες φυσικές καταστροφές, από δασικές πυρκαγιές που κατακαίουν το γραφικό τοπίο της δυτικής ακτής και από ισχυρές βροχοπτώσεις που προκαλούν πλημμύρες στο ανατολικό τμήμα της.

Έπειτα από εβδομάδες υψηλών θερμοκρασιών, πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην Δυτική Αυστραλία, στην τουριστική περιοχή Μάργκαρετ Ρίβερ, που είναι γνωστή για το κρασί της και το σερφ.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε η πρόκληση ζημιών σε κτίρια, αλλά μεγάλες φλόγες ήταν ορατές σε μεγάλη έκταση, οι οποίες έστελναν μεγάλες στήλες καπνού στον ουρανό.

Οι αρχές σήμαναν συναγερμό και ζήτησαν από κάποιους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μεταβούν σε ασφαλή μέρη. "Ενεργήστε αμέσως για να επιζήσετε", ήταν το μήνυμα που εστάλη από την πυροσβεστική υπηρεσία της πολιτείας.

Την ώρα που η αυστραλιανή ακτή που βρέχεται από τον Ινδικό Ωκεανό αντιμετωπίζει θερμοκρασίες που φτάνουν ως και τους 40 βαθμούς Κελσίου, η άλλη πλευρά της Αυστραλίας, αυτή στον Ειρηνικό Ωκεανό πλήττεται από βροχές για μήνες.

"Πεδίο χαμηλού βαρομετρικού σχηματίστηκε στα ανοιχτά της νότιας ακτής της Νέας Νότιας Ουαλίας, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις και σημαντικές πλημμύρες", ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Σε κάποιες περιοχές που βρίσκονται νότια του Σίδνεϊ, οι οποίες είχαν πληγεί πριν από ακριβώς δύο χρόνια από τις χειρότερες δασικές πυρκαγιές στην ιστορία της χώρας, η στάθμη του νερού ανέβηκε 21 εκατοστά το τελευταίο 24ωρο.

Ο Νοέμβριος ήταν ο μήνας κατά τον οποίο σημειώθηκαν οι πιο ισχυρές βροχοπτώσεις των 122 τελευταίων ετών και ήταν μεταξύ των πιο κρύων Νοεμβρίων που καταγράφηκαν ποτέ στη χώρα λόγω του μετεωρολογικού φαινομένου Λα Νίνια. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα επιδεινώθηκαν εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών που οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα τελευταία χρόνια η Αυστραλία έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από σοβαρές πλημμύρες, τεράστιες δασικές πυρκαγιές και περιόδους ξηρασίας.

