Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: φλογερά πάθη με… μέτρο το Σαββατοκύριακο (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για το τριήμερο, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Τα πράγματα τις επόμενες ημέρες «θα είναι πολύ ωραία και πολύ ερωτικά και με πολύ πάθος. Τα είπα και δεν τα παίρνω πίσω αυτά», είπε η Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Παρασκευής.

Ξεκινώντας την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις, αναφερόμενη στο τριήμερο, η αστρολόγος της εκπομπής είπε πως «η Αφροδίτη είναι πολύ κοντά στον Πλούτωνα και κάνει παθιασμένες σχέσεις, με βάθος, πολύ δυνατές και πολύ φλογερές».

Η Λίτσα Πατέρα επεσήμανε πάντως πως «ο Πλούτωνας αφορά μεν τα βαθιά συναισθήματα, αλλά είναι και ο πλανήτης που “φέρνει στο προσκήνιο ότι αφορά τον “κάτω κόσμο” και θέλει προσοχή».

Η αστρολόγος σημείωσε πως συνεχίζεται η επίδραση του Ποσειδώνα του «πλανήτη που σε παρασύρει στο απατηλό».

Την Κυριακή και την Δευτέρα, ο Ήλιος και ο Ποσειδώνας θα επηρεάσουν αρκετά ζώδια, παρασύροντας τα με τις γλύκες και την πλάνη τους σε θολά νερά, σημείωσε η Λίτσα Πατέρα, επισημαίνοντας πως «είναι ένα δυνατό Σαββατοκύριακο, που μπορεί να ζήσετε όμορφες αγάπες και όμορφες ώρες, αλλά πρέπει να προσέχετε μέχρι που θα φτάσετε, γιατί είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





