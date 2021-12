Συνταγές

Μοσχαράκι bourguignon (Μπουργκινιόν) από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” μας προτείνει μια συνταγή για το Κυριακάτικο ή το γιορτινό τραπέζι και μοιράζεται μικρά μυστικά.

Συνταγή για μοσχαράκι bourguignon (Μπουργκινιόν) ετοίμασε και μας προτείνει για το γιορτινό τραπέζι ή το Κυριακάτικο τραπέζι, ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό»!

Όπως λέει ο Πέτρος Συρίγος, είναι μια υπέροχη συνταγή για μοσχάρι με μανιτάρια, μπέικον και κρεμμύδια, που όλοι θα την λατρέψουν

Συστατικά για το Μοσχαράκι bourguignon (Μπουργκινιόν)

1500 γρ κρέας Μόσχου ( 750 γρ ελιά και 750 γρ σπάλα χωρίς το κόκκαλο)

2 κ.τ.σ ελαιόλαδο

2 μέτρια κρεμμύδια ψιλοκομμένα

1 κ.τ.σ αλεύρι γ.ο.χ

½ πράσο, το λευκό μέρος μόνο ψιλοκομμένο

½ κεφάλι σκόρδο

1 κομμάτι άκοπο μπέικον 200 γρ

125 ml κόκκινο γλυκό κρασί

2 κλωνάρια σέλερι

4 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι

Μερικά κλωνάρια μαϊντανού με τα φύλλα τους

2 φύλλα δάφνης

½ μπουκάλι κόκκινο κρασί μπρούσκο

600 ml σκούρο βοδινό ζωμό

1 κ.τ.σ πελτέ

Για το γαρνίρισμα:

300 γραμμάρια μανιτάρια

200 γρ μικρά κρεμμυδάκια (στιφάδου)

200 γρ μπέικον

Η συνταγή για το Μοσχαράκι bourguignon (Μπουργκινιόν) Κόβουμε το μοσχάρι σε κύβους περίπου 10 εκ. Αλατοπιπερώνουμε τα κομμάτια του κρέατος και τα πασπαλίζουμε με το αλεύρι. Σε ένα μεγάλο τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρέας σε δόσεις

μέχρι να πάρει ένα καφετί χρώμα. Μεταφέρετε τα κομμάτια σε μια κατσαρόλα που μπορεί στην συνεχεία να μπει στο φούρνο. Στο λάδι που σοτάραμε το κρέας προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το λευκό μέρος του πράσου. Μαγειρέψτε τα απαλά μέχρι να μαλακώσουν αλλά να μην πάρουν χρώμα. Στη συνέχεια, προσθέστε το σκόρδο και τον πελτέ. Φτιάξτε ένα μπουκέ γκαρνί για να αρωματίσετε τη σάλτσα δένοντας ένα φύλλο δάφνης, 4 κλωναράκια θυμάρι, 2 κλωνάρια σέλερι και τον μαϊντανό. Σβήσετε με το γλυκό κρασί τα κρεμμύδια με το πράσο και το σκόρδο που ήταν στο τηγάνι και κάνετε ντιγκλειζ το τηγάνι(αφήστε να βράσει για 3 λεπτά). Βάλετε και αυτά μέσα στη κατσαρόλα με το κρέας, συμπληρώσετε με το κόκκινο κρασί. Κανονικά θα πρέπει να το αφήσουμε για 20 λεπτά να βράσει και στη συνέχεια να προσθέσουμε τον ζωμό. Προσθέστε ½ λίτρο βοδινού ζωμού, αφήστε το να σιγοβράσει και μετά τοποθετήστε το στο φούρνο όπως είναι με την κατσαρόλα και το καπάκι στους 140-150 °C. Βεβαιωθείτε ότι έχει υγρά και δεν στέγνωσε μετά από περίπου δύο ώρες. Αν χρειαστεί, προσθέστε λίγο ζωμό βοδινού κρέατος. Για τη γαρνιτούρα Για το γαρνίρισμα, περιμένετε μέχρι να είναι περίπου 20 λεπτά πριν το τέλος.

Τσιγαρίζουμε καλά το μπέικον που έχουμε ψιλοκόψει σε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά χωρίς λάδι, όταν τσιγαριστεί το βάζουμε σε μια σίτα να φύγει το λίπος. Για τα κρεμμύδια Αν βάλω φρέσκα στιφάδου: Βράζω τα κρεμμυδάκια μου ολόκληρα για λίγα λεπτά σε νερό για να μαλακώσουν και μετά τα τηγανίζω και αυτά με το μπέικον. Αν βάλω κατεψυγμένα: τα αφήνω να αποψυχθούν, τα σοτάρω με ελαιόλαδο και όταν πάρουν χρώμα σβήνω με κρασί. Για τα μανιτάρια προσθέστε και τα μανιτάρια στο τηγάνι που κάναμε το μπέικον που έχει λίπος και μαγειρέψτε για λίγα λεπτά μέχρι να ροδίσουν. Για το σερβίρισμα αφαιρέστε το μπουκέτο garni, το σκόρδο και το κομμάτι το μπέικον.

