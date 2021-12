Life

“Ενώπιος Ενωπίω”: ρεκόρ σεζόν και πρωτιά την Πέμπτη

Καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό η εξομολόγηση καρδιάς του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ρεκόρ σεζόν και πρωτιά στη ζώνη προβολής της σημείωσε χθες, Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου, η εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω», που φιλοξένησε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου σε μια συνέντευξη που έκανε αίσθηση και συζητήθηκε.

Το «Ενώπιος Ενωπίω» προηγήθηκε του ανταγωνισμού, στο κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του, με ποσοστό 22,1% και 9,1 μονάδες διαφορά, ενώ το παρακολούθησαν 1.783.800 τηλεθεατές στο σύνολο του κοινού, έστω και για 1’.

Η εκπομπή κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά στις γυναίκες, όπου σε επιμέρους κοινό η τηλεθέαση άγγιξε έως και το 29,4%, ενώ στους άνδρες τα ποσοστά έφτασαν μέχρι και το 25,5%.

