Ψευτογιατρός - Φίλος θύματος: “Θύμιζε πρεζόνι, ήταν σαν μεθυσμένος”

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις μαρτύρων που έχασαν προσφιλή τους πρόσωπα ενόσω «θεραπεύονταν» από τον «Dr Kontos».



Με καταθέσεις μαρτύρων που έχασαν προσφιλή τους πρόσωπα ενόσω «θεραπεύονταν» από τον «Dr Kontos» συνεχίζεται η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τις 12 ανθρωποκτονίες και τις 14 απόπειρες ανθρωποκτονιών που χρεώνονται στον 48χρονο κατηγορούμενο και τους συγκατηγορουμένους του.

Στο δικαστήριο, από όπου απουσίαζε σήμερα ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης, ολοκλήρωσε την κατάθεσή της η σύζυγος του 46χρονου άνδρα που πέθανε από καρκίνο των όρχεων, υπακούοντας τυφλά στις προτροπές και θεραπείες του «διακεκριμένου ογκολόγου» στον οποίο το ζευγάρι, από το 2007 έως το 2010, οπότε απεβίωσε ο ασθενής, κατέβαλαν, συνολικά, περίπου 133.000 ευρώ. Όπως κατέθεσε μάλιστα η μάρτυρας, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του συζύγου της, το 2012, η ίδια κατέβαλε άλλες 3.000 ευρώ στον κατηγορούμενο, ο οποίος τα απαίτησε ως «χρωστούμενα» για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον σύζυγό της.

Η μάρτυρας κατά την εξέταση της από τους συνηγόρους υπεράσπισης εξεμάνη και διαμαρτυρήθηκε στο δικαστήριο για το ύφος των ερωτήσεων που δεχόταν, το οποίο η γυναίκα αντιλαμβανόταν ως ευθεία αμφισβήτηση όσων κατέθεσε. Η μάρτυρας ζήτησε να την σεβαστούν. «Έλεος! Προσπαθώ να δικαιώσω τη μνήμη του συζύγου μου και δέχομαι αυτήν την επίθεση…δεν θέλω να μου μιλάτε έτσι, θα πάθω νευρική κρίση», είπε η μάρτυρας.

Για την ίδια υπόθεση κατέθεσε ο φίλος του 46χρονου, ο οποίος είχε δανείσει 30.000 ευρώ στον εκλιπόντα το 2007 όταν διαγνώστηκε το θύμα με καρκίνο στους όρχεις και αποφάσισε να ακολουθήσει τις «θεραπείες» του δήθεν διακεκριμένο ογκολόγου. «Μου είπε ότι είχε καρκίνο και ότι οι γιατροί του ανέφεραν ότι δεν πρέπει να ανησυχεί γιατί ήταν στο αρχικό στάδιο. Τον Φεβρουάριο του 2007 μου είπε ότι γνώρισε έναν γιατρό διεθνούς φήμης που είχε θεραπεύσει πολύ κόσμο και ότι θα γλύτωνε την επέμβαση. Μου ακούστηκε καλή ιδέα παρ' όλο που οι γιατροί του ζητούσαν άλλα πράγματα, δηλαδή χειρουργείο, βιοψία και μετά χημειοθεραπεία. Με πλησίασε κάποια στιγμή και μου ζήτησε χρήματα για κάποια ένεση. Μου είπε ότι υπήρχαν αυτά τα χρήματα αλλά θα αντιδρούσε η γυναίκα του. Κάποια στιγμή τον πήγα στον 'Αγιο Σάββα για εξετάσεις. Όταν βγήκε τον είδα να συνοδεύεται από κάποια άλλα άτομα με λευκές ποδιές. Μαζί τους ήταν και ο κατηγορούμενος».

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δάνεισε στον φίλο του περίπου 30.000 ευρώ για να προμηθεύεται τα σκευάσματα του κατηγορούμενου, συμπλήρωσε μάλιστα πως αν και τον προβλημάτιζε η επιλογή του θύματος δεν ήθελε να του φέρει καμία αντίρρηση. «Ήταν αδελφός» είπε ταραγμένος ο μάρτυρας και απαντώντας σε σχετική ερώτηση της προέδρου για την «αγωγή» που ακολουθούσε, κατέθεσε: «Ήταν κάθετος, δεν το άνοιγα το θέμα γιατί θα καταλήγαμε σε καυγά».

Όπως ανέφερε ο μάρτυρας για τον φίλο του: «Ήταν πεπεισμένος ότι ακολουθεί ένα καλό δρόμο και ότι θα γίνει καλά. Ώρες-ώρες μου θύμιζε πρεζόνι, ήταν σαν μεθυσμένος, ενώ αν τον βλέπατε κανονικά ήταν ένας άνθρωπος μάγκας… Μετά τον Μάιο του 2010 τον έχασα τελείως...νόμιζα ότι με αποφεύγει για τα λεφτά» είπε.

