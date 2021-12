Αθλητικά

Περιστέρι: Ο Μίλαν Τόμιτς νέος προπονητής

Η διοίκηση των «κυανοκίτρινων» ήρθε σε επαφή με τον 48χρονο τεχνικό, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια.



Ο Μίλαν Τόμιτς αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Περιστερίου. Η διοίκηση των «κυανοκίτρινων» ήρθε σε επαφή με τον 48χρονο τεχνικό, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια.



Η τελευταία επαγγελματική «στέγη» του Μίλαν Τόμιτς ήταν ο Ερυθρός Αστέρας, από τον οποίο αποχώρησε στις 22 Οκτωβρίου 2019.



Το Περιστέρι είχε αρχικά προσεγγίσει τον Ηλία Παπαθεοδώρου, με τις δύο πλευρές να μην καταλήγουν όμως σε συμφωνία. Πλέον, απομένει να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας με τον Μίλαν Τόμιτς και να ανακοινωθεί από την ΚΑΕ.

