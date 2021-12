Πολιτική

Μηταράκης: η Χίος δεν θα ξαναγίνει αποθήκη ψυχών

Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην ΒΙΑΛ της Χίου ο Νότης Μηταράκης με μέλη της αντιπροσωπείας της Γαλλικής Γερουσίας.

Το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην ΒΙΑΛ της Χίου, επισκέφθηκαν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Γερουσίας, κ. Gerard Larcher και μέλη της αντιπροσωπείας της Γαλλικής Γερουσίας, στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην Ελλάδα.



Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Γερουσίας, κ. Gerard Larcher, είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το Μουσείο του Άγιου Μηνά όπου κατέθεσε και στεφάνι υπέρ των αγωνιστών του νησιού και εν συνεχεία συναντήθηκε με τον Δήμαρχο κ. Σταμάτη Κάρμαντζη και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Παντελή Βρουλή.



Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μετά το πέρας της συνάντησης δήλωσε: ‘’Πρόκειται για μια επίσκεψη με υψηλό συμβολισμό σε αυτό το ακριτικό σημείο της Ευρώπης, στο πλαίσιο και της ανάληψης από τη Γαλλία από το νέο έτος της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας έδωσε την ευκαιρία να ξεναγήσουμε τους υψηλούς μας προσκεκλημένους στη δομή της ΒΙΑΛ, προκειμένου να διαπιστώσουν τις σαφώς βελτιωμένες συνθήκες υποδοχής και φιλοξενίας των προσφύγων και μεταναστών, να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου μας, που είναι στενά συνυφασμένη με την ευρωπαϊκή ιστορία, αλλά και να ακούσουν από πρώτο χέρι τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες λόγω του μεταναστευτικού.’’



Αναφερόμενος στις σχέσεις των δύο χωρών ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι: ‘’Η Ελλάδα και η Γαλλία αναπτύσσουν μια σημαντική στρατηγική εταιρική σχέση και είχε ιδιαίτερη αξία για εμάς να παρουσιάσουμε στους Γάλλους συνομιλητές μας τις θέσεις μας για μία δίκαιη και βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη που θα κατανέμει ισόρροπα τα βάρη από τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και δεν θα επιβαρύνει υπέρμετρα τις ελληνικές ακριτικές περιοχές. Δεν μπορούμε να ξαναζήσουμε τα γεγονότα της προηγούμενης περιόδου. Ούτε είμαστε διατεθειμένοι να ξαναγίνει το νησί μας αποθήκη ψυχών. Η Ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να εξασφαλίζει ουσιαστική μείωση ροών σε όλη την ΕΕ και δίκαιη και αυτόματη κατανομή των βαρών ανάμεσα στα Κράτη Μέλη.’’



Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Γερουσίας, κ. Gerard Larcher, δήλωσε τα ακόλουθα: ‘’Θέλω να τονίσω την απόλυτη μας στήριξη παρότι εκπροσωπούμε διαφορετικές πολιτικές οικογένειες της Γαλλίας, στην στρατηγική εταιρική σχέση που υπεγράφη μεταξύ των δύο κυβερνήσεων μας και που κυρώθηκε από την Βουλή. Συνομιλώντας εχθές με τον ΠΘ, ακούγοντάς σας κε. Υπουργέ διαπιστώσαμε τη μεγάλη πρόοδο, τον δρόμο που διένυσε η Ελλάδα. Θα πάρουμε μαθήματα από την πορεία αυτή, είναι προς όφελος όλης της ΕΕ. Και σκεπτόμενος και τον 11χρονο εγγονό μου θα σας πω με πολύ απλά λόγια, ‘σεβασμός’. Ευχαριστούμε για όσα μας είπατε. Ευχαριστούμε τους κατοίκους της Χίου για την ανθεκτικότητά τους. Και εδώ αξίζει σεβασμός. Ευχαριστούμε πολύ."

