Τσίπρας από Ηγουμενίτσα: Κοινωνικά καταστροφικό το “μαχαίρι” στα μέτρα στήριξης

Νέα σφοδρή επίθεση στην Κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Το μήνυμα πως πρέπει να γίνουν ουσιαστικές τομές την δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα, όπως στήριξη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Υγείας και όχι να ποντάρουμε επικοινωνιακά, έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας από την Ηγουμενίτσα, τη δεύτερη μέρα της περιοδείας του στην Ήπειρο.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τους χειρισμούς στο ζήτημα της πανδημίας, αλλά και της παράλληλης - όπως είπε πανδημίας - της ακρίβειας. «Έχουμε ένα σύστημα Υγείας που δυστυχώς είναι υπό κατάρρευση» είπε και έκανε λόγο για γενικευμένη κρίση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας προς την Κυβέρνηση αλλά και την επιστήμη.

Κατά τη σύσκεψη που είχε με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, έκανε λόγο για «δύο χρόνια που δεν έπρεπε να είναι εφησυχασμού από τον κ. Μητσοτάκη». Αναφερόμενος στην έκρηξη της ακρίβειας και τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις που «βιώνουν μία ραγδαία μείωση του εισοδήματός τους από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ», σε αντιδιαστολή με την τακτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση, που «ψηφίζει την επόμενη εβδομάδα έναν Προϋπολογισμό που λαμβάνει ως δεδομένο ότι η πανδημία τελείωσε». Χαρακτήρισε δε, «κοινωνικά καταστροφική απόφαση» την παύση των μέτρων στήριξης.

Ο κ. Τσίπρας καταλόγισε τεράστιες ευθύνες στην Κυβέρνηση για το γεγονός ότι «η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην χονδρική τιμή ρεύματος σε όλη την Ευρώπη», αποδίδοντας την αρνητική πρωτιά στην απόφαση εκχώρησης του 17% της ΔΕΗ εν μέσω κρίσης, την αδράνεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΡΑΕ, σημειώνοντας πως οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος σε ένα μέσο νοικοκυριό μπορεί να φτάνουν και τα 500 ευρώ, ενώ την ίδια ώρα «επαγγελματίες τις εστίασης στα Ιωάννινα μου μιλούσαν για αυξήσεις ως και 2.500 ευρώ, δύο μισθοί υπαλλήλων δηλαδή».

Προσέθεσε δε πως η κατάσταση για τους επιχειρηματίες είναι μη βιώσιμη, δεδομένου πως «οι επαγγελματίες βρίσκονται με συσσωρευμένα χρέη από την περίοδο της πανδημίας και με την προοπτική να έχουν να επιστρέψουν τις όποιες ενισχύσεις πήραν, και με το τζίρο τους σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν να έχει πέσει ως και 80%». Για αυτό το λόγο και προειδοποίησε για «κοινωνικό αδιέξοδο», δεδομένου ότι «αν και ορθώς δεν έχουμε lockdown, από τη μία ο φόβος του κορονοϊού και από την άλλη η μειωμένη αγοραστική δύναμη αποτρέπουν τους πολίτες από την κατανάλωση».

Στο πλαίσιο αυτό παρέθεσε την ανάγκη δέσμης μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται «με τη διαγραφή, όπως προτείνουμε εμείς, μέρους του χρέους που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Ακόμα σημείωσε ότι πρέπει να επεκταθούν τα μέτρα στήριξης, διότι «το να μπει μαχαίρι στα μέτρα στήριξης από 1/1/2022 είναι κοινωνικά καταστροφικό». Ως εκ τούτου τόνισε ότι χρειάζεται ένα πρόγραμμα - ας είναι και μικρότερο - μη επιστρεπτέας προκαταβολής.

Σε ό,τι αφορά στα νοικοκυριά πρότεινε τη μείωση στο κατώτατο από την ΕΕ επιτρεπτό επίπεδο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Ειδικά για τους αγρότες πρότεινε το σχετικό μέτρο να επεκταθεί για όλους τους παραγωγούς, όχι μόνο για τους συνεταιρισμούς.

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη, ότι αν και προεκλογικά είχε υποσχεθεί την αύξηση του κατώτατου μισθού στο διπλάσιο από τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, φέτος που καταγράφεται ρυθμός ανάπτυξης πάνω από 6%, «αντί να πάει στο 12%, έστω από 1/1/2022, ανακοινώνει αυξήσεις κοροϊδία της τάξης του 2% που αντιστοιχούν σε 50 λεπτά την ημέρα για τον κατώτατο μισθό». Και υπογράμμισε πως «εμείς θεωρούμε αναγκαίο ο κατώτατος μισθός να πάει στα 800 ευρώ για να πάρουν ανάσα τα νοικοκυριά και ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν μέσα από τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει για τη διαγραφή του ιδιωτικού χρέους με στήριξη, για να μπορέσει να κινηθεί η οικονομία και να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο», διαφορετικά εξέφρασε την ανησυχία, θα ξαναμπούμε σε έναν φαύλο κύκλο, ο οποίος θα μας ρίξει πάρα πολύ χαμηλά.

Παράλληλα, στο δεύτερο μέτωπο, αυτό της πανδημίας, ο κ. Τσίπρας είπε ότι η χώρα μας είναι «στη χειρότερη θέση της Δυτικής Ευρώπης» σε θανάτους ανά εκατ. πληθυσμού και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου τόσο για την πορεία του εμβολιασμού όσο και για την κατάσταση του ΕΣΥ που «βρίσκεται υπό κατάρρευση», λέγοντας πως «έρχονται δύσκολες μέρες και αν η Κυβέρνηση ποντάρει μόνο στην επικοινωνία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες».

Σχετικά με το θέμα περί προτεραιοποίησης σε κλίνες ΜΕΘ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημείωσε ότι «έχει αναλάβει ο εισαγγελέας, ελπίζω να μην ισχύουν όσα καταγγέλθηκαν», τονίζοντας την ανάγκη πλήρους διερεύνησης. «Αν έστω και ένα ψήγμα όσων καταγγέλθηκαν ισχύουν, βρισκόμαστε σε μία περίοδο ηθικής κατάπτωσης» προσέθεσε, ενώ αναφέρθηκε και στις στους νοσοκομειακούς γιατρούς του Ρίου που έκαναν λόγο για έλλειψη οξυγόνου, καταλήγοντας πως «το ΕΣΥ είναι υπό κατάρρευση».

Περεταίρω, χαρακτήρισε «ανοησίες ότι είναι το ίδιο ένας ασθενής να είναι διασωληνωμένος εντός και εκτός ΜΕΘ» και προσέθεσε: «Δεν μπορεί σε μία περίοδο κρίσης της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης να βγαίνει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και να λέει ότι είναι το ίδιο να είσαι μέσα και έξω από τη ΜΕΘ, όταν αυτή τη στιγμή το 99% των ανθρώπων που διασωληνώνονται πρόχειρα εκτός ΜΕΘ καταλήγουν».

Κατηγόρησε την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό ότι επί δύο χρόνια έστελνε λάθος μηνύματα, «όταν έλεγε εμβολιάσου και ξεμπέρδεψες και πανηγύριζε τρεις φορές το τέλος της πανδημίας και εξέπεμπε μηνύματα χαλαρότητας προς τους πολίτες», ενώ «όλοι οι επιστήμονες προειδοποιούσαν ότι η υπόθεση αυτή δεν θα είναι υπόθεση λίγων μηνών και ότι θα έχουν δυσκολίες και μέτρα προστασίας και οι εμβολιασμένοι».

Ειδικά για το θέμα του εμβολιασμού, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για «παταγώδη αποτυχία της Κυβέρνησης να πείσει τους πολίτες», εκτιμώντας ότι εν τέλει «δεν έγινε ποτέ μία ουσιαστική προσπάθεια», αντιπαραβάλλοντας με την καμπάνια εμβολιασμού που έγινε πόρτα-πόρτα στην Πορτογαλία, «η οποία έχει φτάσει σε ποσοστά εμβολιασμού άνω του 90%, ενώ η Ελλάδα παραμένει λίγο πάνω από το 60%». Εξήγησε πως δεν αναφέρεται σε ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού που μπορεί να έχει ανορθολογικές απόψεις, «το είδαμε αυτό το κομμάτι και στις δήθεν πατριωτικές κινητοποιήσεις απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών», αλλά στο ότι «έπρεπε να δώσουμε τη μάχη και να πείσουμε και όχι να πετάξει λευκή πετσέτα η Κυβέρνηση για το πολύ μεγάλο κομμάτι που είναι άνθρωποι που φοβούνται ή δεν έχουν ενημέρωση». «Σε αυτήν την προσπάθεια έπρεπε να βοηθήσει και η τοπική αυτοδιοίκηση, να πάμε πόρτα-πόρτα στα σπίτια των ανθρώπων. Να βοηθήσει και η Εκκλησία, η ηγεσία της έχει παίξει θετικό ρόλο αλλά όχι δυστυχώς το σύνολό της» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επέκρινε και την «πολιτική επιλογή» της Κυβέρνησης «να ποντάρουν τα πάντα μόνο στο εμβόλιο και να αφήσουν το ΕΣΥ χωρίς στήριξη μέσα στην πανδημία», επισημαίνοντας ότι «δεν είχαμε τώρα το ΔΝΤ πάνω από το κεφάλι μας να λέει μη δαπανάτε χρήματα, αλλά το αντίθετο: Σε όλη την Ευρώπη υπήρξε η ρήτρα διαφυγής στους προϋπολογισμούς και το μήνυμα που δόθηκε ήταν δαπανήστε όσα χρειάζεται για να στηρίξετε τα συστήματα Υγείας».

