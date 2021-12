Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε κατά δεκάδες την Παρασκευή ο απολογισμός των θυμάτων της COVID-19 στην Ελλάδα, ενώ “ασφυξία” προκαλεί στις ΜΕΘ ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών που δίνουν “μάχη” για να κρατηθούν στη ζωή.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής 5.087 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας. Από αυτά, 18 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, στην Αττική εντοπίστηκαν 1.604 και στη Θεσσαλονίκη 831.

Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων επιβεβαιώθηκε τις προηγούμενες 24 ώρες στις Περιφερειακές Ενότητες (με αλφαβητική σειρά):

Αχαΐας

Ηρακλείου

Κοζάνης

Σερρών

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ

