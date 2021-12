Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: Πίστωση της προκαταβολής στους πρώτους δικαιούχους

Η προκαταβολή ξεπερνά συνολικά τα 55 εκατομμύρια ευρώ. Πότε εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα “myΘέρμανση”.

Το Υπουργείο Οικονομικών, συνεπές προς το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινώσει, προχώρησε σήμερα, στην πίστωση της προκαταβολής του επιδόματος θέρμανσης στους πρώτους 385.081 δικαιούχους, οι οποίοι υπέβαλαν σχετική αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ έως και τις 30 Νοεμβρίου 2021 και ήταν δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2020/2021. Η προκαταβολή ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 55,5 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους λογαριασμούς τους έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε τράπεζας.

Η επόμενη πληρωμή αναμένεται, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Α. 1243/2021 (ΦΕΚ 5298/Β/15-11-2021), στις 30 Δεκεμβρίου. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο πληρωμές εντός του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα myΘέρμανση λήγει στις 15 Δεκεμβρίου.

Το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2021/2022, μετά τη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, καλύπτει την πλειοψηφία των νοικοκυριών που θα καταναλώσουν πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο και τις άλλες επιδοτούμενες μορφές καυσίμου, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξη της Κυβέρνησης έναντι των επιπτώσεων της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.

