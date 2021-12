Κοινωνία

Χρηματισμός γιατρών για παράνομες συνταγογραφήσεις: Μπαράζ συλλήψεων

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες είναι ιατρικοί επισκέπτες και στελέχη φαρμακευτικής εταιρείας.

13 άτομα, στην πλειονότητά τους ιατρικοί επισκέπτες αλλά και στελέχη φαρμακευτικής εταιρείας, συνελήφθησαν ύστερα από επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. για υπόθεση που συνδέεται με χρηματισμούς γιατρών και παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμακευτικών σκευασμάτων, κυρίως για παθολογικές και καρδιολογικές παθήσεις.

Σύμφωνα με πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ, προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα των διωκτικών Αρχών, ενώ απαιτήθηκαν και άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου εμπλεκόμενων προσώπων. Η ογκωδέστατη δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από 100 άτομα και ανάμεσά τους, βρίσκονται, κατά τις ίδιες πηγές, γιατροί και φαρμακοποιοί, ενώ το ύψος της φερόμενης απάτης φαίνεται να ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό, το τελευταίο 24ωρο οι “Αδιάφθοροι” της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν σε συλλήψεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις.

Οι συνολικά 13 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, που άσκησε ποινική δίωξη εναντίον τους για εγκληματική οργάνωση, απάτη, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία και δωροληψία σε βάρος του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις, διακίνηση ναρκωτικών μέσω συνταγογραφήσεων κ.ά.

Όλοι παραπέμφθηκαν ενώπιον του 2ου Ειδικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης από τον οποίο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

