ΚΙΝΑΛ - Ανδρουλάκης: Μπορώ να ενώσω και να μεγαλώσω την Παράταξη

Πώς σχολίασε τις καταγγελίες για τη διαφάνεια του πρώτου γύρου των εσωκομματικών εκλογών και τι είπε για την “επόμενη μέρα”

«Κράτησα μια στάση πιστεύω συνεπή σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο. Η θέση μου είναι ότι πρέπει να πάμε με ήπιους τόνους, δεν χρειάζεται καθένας να πετάει βέλη στον άλλον. Αυτά έκαναν πολύ μεγάλη ζημιά στο παρελθόν, τα εσωτερικά λάθη τα εκμεταλλεύτηκαν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, δεν θέλω να δώσω κανένα όπλο στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Για αυτό μιλώ για την δική μου υποψηφιότητα και δεν μιλώ για τις άλλες. Μπορεί να διαφωνούμε σε επιμέρους θέματα αλλά είμαστε στο ίδιο κόμμα και έχουμε τον ίδιο στόχο, το κόμμα μας να γίνει πρωταγωνιστής», τόνισε ο υποψήφιος για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξη του στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, στον Real FM.

«Σήμερα πρέπει να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, ποιος μεγαλώνει την Παράταξη. Θεωρώ ότι οι ψηφοφόροι του πρώτου γύρου έδωσαν ένα πλεονέκτημα σε εμένα γιατί θεωρούν ότι έχω τις περισσότερες πιθανότητες και να ενώσω αλλά και να μεγαλώσω την Παράταξη, άρα να φτιάξω μια νέα σχέση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, θέτοντας το διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης της Κυριακής.

Για τον κ. Ανδρουλάκη, «η μεγάλη εικόνα είναι μία: Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να επιστρέψει; Εγώ λέω ότι μπορεί. Αυτό υπηρετώ, γι’ αυτό για μένα η ενότητα είναι ένα σημαντικό στοιχείο και δεν πρόκειται να απαντήσω σε πράγματα, τα οποία δυστυχώς, δεν βοηθούν την ενότητα».

Σχετικά με τα διαδικαστικά θέματα, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε: «Δεν βλέπω τον λόγο, σε αυτήν τη γιορτή της δημοκρατίας με την τεράστια συμμετοχή, να προσπαθούμε να βάλουμε σκιές. Είναι λάθος, εγώ το προσπερνώ, προχωράμε με διαφάνεια, με καθαρές εκλογές, την επόμενη μέρα θα είμαστε όλοι μαζί».

Απαντώντας σχετικά με το εάν θα αξιοποιηθούν οι υπόλοιποι υποψήφιοι, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «δεν θα αξιοποιηθούν μόνο οι πέντε, αλλά θα αξιοποιηθούν όλοι, με κριτήριο μόνο ένα, την προοπτική της παράταξης. Θα πάμε σε ριζοσπαστική ανανέωση, που δεν θα είναι μόνο ηλικιακή, θα είναι με πρόσωπα όλων των γενεών, τα οποία θα έχουν υψηλό δείκτη κοινωνικής αξιοπιστίας. Θέλουμε να λέμε χρήσιμα πράγματα αλλά αυτοί που τα μεταφέρουν στην κοινωνία να είναι πρόσωπα εμπιστοσύνης για να φτιάξουμε νέους, άρρηκτους δεσμούς με τον ελληνικό λαό».

Ερωτώμενος σχετικά με την κοινοβουλευτική παρουσία, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Αν θυμάστε ο κ. Τσίπρας ήταν δημοτικός σύμβουλος όταν εκλέχθηκε, ούτε καν είχε εμπειρία από Βουλή ή Ευρωβουλή και παρ’ όλα αυτά κατάφερε να ανατρέψει τους συσχετισμούς. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια ήταν στη Βουλή; Δηλαδή η Παράταξή μας έχασε δυνάμεις λόγω της κοινοβουλευτικής της παρουσίας, ή γιατί έχασε μια σχέση άρρηκτης εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό;» αναρωτήθηκε.

Σχετικά με τα διαδικαστικά θέματα που αφορούν την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του κόμματος, τόνισε ότι «όλα θα γίνουν σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα. Δεν θα κάνω τίποτα διαφορετικό. Όπως έγινε στις προηγούμενες περιπτώσεις, έτσι με απόλυτο σεβασμό στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Έχουμε αξιόλογους βουλευτές, όλων των γενεών. Θα πάρουμε αποφάσεις τέτοιες που να έχουμε και δυνατή εκπροσώπηση στη Βουλή και δυνατή εκπροσώπηση στην κοινωνία και να δώσουμε ελπίδα ότι επιστρέφει το ΠΑΣΟΚ».

