ΗΠΑ: Καταδίκη της Τουρκίας για την επιθετικότητα εναντίον της Κύπρου

Καταδικαστικό ψήφισμα υιοθέτησε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Βουλής.

Καταδικαστικό ψήφισμα για την επιθετική συμπεριφορά που επιδεικνύει η Τουρκία εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, υιοθέτησε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Βουλής. Το συγκεκριμένο ψήφισμα που έχει τίτλο “Καταδικάζοντας την Τουρκία για την επαναλαμβανόμενη επιθετικότητά της εναντίον της Κύπρου” κατατέθηκε από την βουλευτή της Νέας Υόρκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη. Μεταξύ άλλων καλεί την Άγκυρα να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες στα Βαρώσια και τις παράνομες της δραστηριότητες εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Παράλληλα, τονίζει ότι η διευθέτηση του Κυπριακού πρέπει να γίνει στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Ειδικότερα, το ψήφισμα:

καταδικάζει σθεναρά τη συνεχιζόμενη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο και καλεί την Τουρκία να αποσύρει αμέσως και συνολικά τους 35.000 στρατιώτες που υπολογίζεται ότι διατηρεί στο νησί

καλεί την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους να ανακαλέσουν τις προκλητικές μονομερείς ενέργειες στα Βαρώσια που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, αυξάνουν τις εντάσεις και εμποδίζουν τις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών για τη διευθέτηση του Κυπριακού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

επαναλαμβάνει ότι η συνολική διευθέτηση του Κυπριακού πρέπει να γίνει στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα , σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

. καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να παρέχει τα μέσα στους Αμερικανούς και Κύπριους πολίτες για να αναζητήσουν οικονομικές επανορθώσεις ή να επανακτήσουν τα περιουσιακά στοιχεία που απώλεσαν στην επικράτεια της Κύπρου που ελέγχεται παράνομα από τους Τουρκοκύπριους με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Τουρκίας.

απαιτεί τη συνεργασία της Τουρκίας για την ανάκτηση των τεσσάρων Αμερικανών πολιτών και των περισσότερων 1.000 Κύπριων πολιτών που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την εισβολή του 1974 στην Κύπρο.

ενθαρρύνει τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεργαστούν με εταίρους που έχουν κοινή αντίληψη στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση της κατάστασης στα Βαρώσια και τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού.

Στο ψήφισμα καταγράφονται αναλυτικά οι αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή αλλά και η παραβατική της συμπεριφορά εναντίον της Κύπρου.

Ειδικότερα το ψήφισμα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

Ο πρόεδρος Ερντογάν και το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης έχουν χρησιμοποιήσει σχεδόν δύο δεκαετίες στην εξουσία για να αποδυναμώσουν το δικαστικό σύστημα της Τουρκίας, να εγκαταστήσουν πολιτικούς συμμάχους σε βασικές στρατιωτικές θέσεις και θέσεις στις υπηρεσίες πληροφοριών, να καταπολεμήσουν την ελευθερία του λόγου και τον ελεύθερο Τύπο και να φυλακίσουν παράνομα πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και μειονότητες.

Υπό τον πρόεδρο Ερντογάν, η Τουρκία επιδιώκει να εδραιωθεί ως η κυρίαρχη δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική και τον Καύκασο, και έχει προβεί σε προκλητικές ενέργειες εναντίον των συμμάχων στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευρύτερη περιοχή.

Υπό την ηγεσία του προέδρου Ερντογάν, η Τουρκία έχει εμπλακεί σε επανειλημμένη επιθετικότητα κατά της Κύπρου.

Ο στρατός της Τουρκίας εισέβαλε στην Κυπριακή Δημοκρατία το 1974, και έκτοτε το βόρειο τμήμα του νησιού διοικείται παράνομα από τους Τουρκοκύπριους με την υποστήριξη της τουρκικής κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση της Τουρκίας ανέχτηκε ή υποστήριξε τη βεβήλωση περισσότερων από 500 ορθόδοξους χριστιανικούς ναούς και θρησκευτικούς χώρους στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ).

Η Τουρκία αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΕΣΔΑ, το οποίο έχει εκδώσει αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις με τις οποίες επιβεβαιώνει ότι τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών πολιτών, που κατέχουν τίτλο ακίνητης περιουσίας εντός περιοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία βρίσκεται υπό την παράνομη διοίκηση από τους Τουρκοκύπριους με την υποστήριξη της Τουρκίας, είναι οι μόνοι νόμιμοι ιδιοκτήτες αυτής της ακίνητης περιουσίας.

Παρά το γεγονός ότι συμφώνησε να το πράξει, η κυβέρνηση της Τουρκίας απέτυχε να υποστηρίξει επαρκώς τις διεθνείς προσπάθειες για την εύρεση και ταυτοποίηση των σορών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων Αμερικανών πολιτών και περισσότερων 1.000 Κύπριων πολιτών που παραμένουν αγνοούμενοι από την τουρκική εισβολή στην Κυπριακή Δημοκρατία το 1974.

