Ο ΑΝΤ1 στο πλευρό των πυρόπληκτων και τα Χριστούγεννα (εικόνες)

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ήταν για άλλη μια φορά δίπλα στους πολίτες που έχουν ανάγκη.

Στιγμές χαράς, γιορτής, ζεστασιάς και ελπίδας προσέφερε ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ στους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν το καλοκαίρι από την πύρινη λαίλαπα.

Συνεχίζοντας την ώρα αλληλεγγύης που ξεκίνησε το καλοκαίρι, ο ΑΝΤ1 προσέφερε δύο χριστουγεννιάτικα δέντρα γεμάτα στολίδια που κόσμησαν τις κεντρικές πλατείες της Αγίας Άννας στην Εύβοια και της Αγίας Τριάδας στον Δήμο Αχαρνών, καθώς και χριστουγεννιάτικα δώρα στους μικρούς φίλους των δύο περιοχών.

Τέσσερις μήνες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ φώτισε με μία συμβολική κίνηση τις καρδιές των πυρόπληκτων που αναγκάστηκαν να ξεκινήσουν από το μηδέν, να σταθούν στα πόδια τους και να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους.

Η οικογένεια του ΑΝΤ1 δήλωσε για άλλη μια φορά την ενεργή συμπαράστασή της στους πληγέντες των πυρκαγιών του καλοκαιριού, αποδεικνύοντας με πράξεις ότι η προσφορά και η αλληλεγγύη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς της.

