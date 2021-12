Οικονομία

Τουρκία - S&P: υποβάθμιση των προοπτικών της τουρκικής οικονομίας

Τι αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου αξιολόγησης για το αξιόχρεο του τουρκικού Δημοσίου και ποιο “καμπανάκι” χτυπούν στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s ανακοίνωσε ότι υποβάθμισε –από σταθερή σε αρνητική– την προοπτική του αξιόχρεου του δημοσίου της Τουρκίας, επικαλούμενος πολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες.

Προς το παρόν, ο οίκος διατήρησε την αξιολόγηση της χώρας στη βαθμίδα Β+ («πολύ κερδοσκοπική» τοποθέτηση). Ωστόσο γενικά, η αναθεώρηση της προοπτικής προς το χειρότερο αναγγέλλεται την προσεχή υποβάθμιση της αξιολόγησης μεσοπρόθεσμα.

«Μπορεί να υποβαθμίσουμε την αξιολόγησή μας εάν η οικονομική πολιτική της Τουρκίας υπονομεύσει περαιτέρω τη συναλλαγματική ισοτιμία της (σ.σ. νέας τουρκικής) λίρας και επιδεινώνει τις προοπτικές του πληθωρισμού, αυξάνοντας το ρίσκο για το τραπεζικό σύστημα με επιπτώσεις στο χρέος του δημοσίου», εξήγησε ο S&P με ενημερωτικό δελτίο του.

Αυτό «μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, εάν οι πολίτες της χώρας ‘δολαριοποιήσουν’ σε μεγάλο βαθμό τα εισοδήματά τους ή τα αποσύρουν από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ή εάν η πρόσβαση των (τουρκικών) τραπεζών σε διεθνείς χρηματοδοτήσεις επιδεινωθεί», διευκρίνισε ο οίκος αξιολόγησης.

Αψηφώντας την κλασική οικονομική θεωρία, ο Tούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διατείνεται πως τα υψηλά επιτόκια προκαλούν αυξήσεις τιμών. Διαβεβαιώνει ότι η μείωσή τους τονώνει την παραγωγή και τις εξαγωγές.

Κατά την επιθυμία του προέδρου, η τουρκική κεντρική τράπεζα – θεσμός επισήμως ανεξάρτητος– μείωσε τον Νοέμβριο το κατευθυντήριο επιτόκιό της (από το 16 στο 15%), για τρίτη φορά σε δυο μήνες.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πληθωρισμός έφθασε σε νέο υψηλό τριετίας στην Τουρκία, ξεπερνώντας το 21% σε ετήσιο ρυθμό –επίπεδο υπερτετραπλάσιο από τον στόχο της κυβέρνησης–, βυθίζοντας ακόμη περισσότερο τη χώρα στον μαρασμό.

Με δεδομένη την ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση των επιτοκίων, πιθανόν ακόμη και μέσα στον μήνα, ήδη άλλος ένας οίκος αξιολόγησης, ο Fitch Ratings, ανακοίνωσε επίσης την υποβάθμιση –και αυτός από σταθερή σε αρνητική– του αξιόχρεου του τουρκικού δημοσίου.

