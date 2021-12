Κόσμος

Κορονοϊός - Τουρκία: “καλπάζει” η πανδημία στην χώρα

Ακόμη ένα “ψυχολογικό φράγμα…. έσπασε” ο αριθμός των κρουσμάτων στην χώρα, ενώ οι νεκροί ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες.

Το υπουργείο Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 18.561 κρούσματα του SARS-CoV-2 έπειτα από 347.232 τεστ, με τις καταγεγραμμένες μολύνσεις να φθάνουν τις 9.002.968.

Οι θάνατοι 176 ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων στους 78.778 νεκρούς μέχρι χθες από την 11η Μαρτίου 2020, όταν εκδηλώθηκε η πανδημία του νέου κορονοϊού στην Τουρκία..

Αφότου άρχισε εκστρατεία ανοσοποίησης του πληθυσμού τη 14η Ιανουαρίου 2021, έχουν εμβολιαστεί πλήρως 50,87 εκατομμύρια άνθρωποι –επί συνόλου πληθυσμού 83 εκατ.–, ενώ σχεδόν 56,5 εκατ. έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη δόση, πάντα κατά τα επίσημα δεδομένα.

