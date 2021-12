Αθλητικά

NBA - Μπακς: o Αντετοκούνμπο “σάρωσε” το Χιούστον

"Διαστημική" εμφάνιση από τον "Greek Freak" που οδήγησε τα "Ελάφια" στην νίκη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και το Μιλγουόκι συνήλθαν άμεσα μετά την κακή εμφάνιση στο Μαϊάμι και με παρότι είχαν σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους έβαλαν φρένο στο σερί των επτά συνεχόμενων θετικών αποτελεσμάτων του Χιούστον, επικρατώντας με 123-114 και ανεβάζοντας το ρεκόρ τους σε 17-10.

Τα «Ελάφια» απέναντι στη νεανική και φορμαρισμένη το τελευταίο διάστημα ομάδα του Χιούστον δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε και παραμένουν πολύ κοντά στην κορυφή της Ανατολικής Περιόδου.

Απόλυτος ηγέτης στη νίκη των «Μπακς» ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος... άφησε πίσω του το κακό βράδυ στην έδρα των «Χιτ» και με 41 πόντους (14/16 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 10/14 βολές), 17 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ σε 37 λεπτά συμμετοχής οδήγησε την ομάδα του στην 17η νίκη στην regular season.

Παράλληλα πέτυχε ένα ακόμη ρεκόρ, όντας πλέον ο πρώτος μπλοκέρ στην ιστορία του συλλόγου.

Μετά την ήττα του το Χιούστον «έπεσε» στο 8-17 (7-6 εντός και 1-11 εκτός έδρας).

Οι γηπεδούχοι είχαν σε μεγάλη βραδιά τον Γκάρισον Μάθιους (23 πόντοι, 6/11 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ) και τον 19χρονο ρούκι Άλπερεν Σενγκούν (15 πόντοι σε 16 λεπτά από 6/8 δίποντα και 3/6 βολές).

Εκτός έδρας θα δώσει και τα επόμενα δύο ματς το Μιλγουόκι, αρχής γενομένης από το απόγευμα της Κυριακής (19:00 ώρα Ελλάδας) με τους «Νικς» στη Νέα Υόρκη, ενώ τα ξημερώματα της Τρίτης (02:30) θα παίξει στη Βοστώνη με τους «Σέλτικς».

Ο Κέβιν Ντουράντ επέστρεψε... δριμύτερος μετά την απουσία του από το ματς με το Χιούστον (ήττα για τους Νετς) και με 31 πόντους οδήγησε το Μπρούκλιν σε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Ατλάντα με 113-105. Ο Τζέιμς Χάρντεν πρόσθεσε άλλους 20 πόντους και 11 ασίστ, σε ματς που είχε 14 ισοπαλίες και 9 εναλλαγές στο σκορ. Τελικά οι φιλοξενούμενοι το «καθάρισαν» στην τελευταία περίοδο, χάρις σ΄ ένα επιμέρους σκορ 24-14.

Για τους Χοκς, ο Τρέι Γιανγκ είχε 31 πόντους (10/27 σουτ) και 10 ασίστ.

Το Φοίνιξ έφτασε και να προηγείται ακόμη και με 27 πόντους επί της Βοστόνης κι έφτασε σε άνετη νίκη με 111-90, παρότι δεν αγωνίστηκαν οι Ντέβιν Μπούκερ και ΝτιΆντρε Έιτον. Ο Τζαβέιλ ΜακΓκί με 21 πόντους και 15 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ για τους «Κέλτες» ο Τζέισον Τέιτουμ είχε 24 πόντους (10/25 σουτ) και ο Ντένις Σρούντερ 15 πόντους.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς «θύμωσε» μετά την ήττα των Λέικερς από το Μέμφις και με 33 πόντους ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της νίκης της ομάδας του Λος Αντζελες επί της Οκλαχόμα με 116-95. Οι «Λιμνάνθρωποι» ξέσπασαν στους «Θάντερ» από τους οποίους είχαν ηττηθεί στα δύο προηγούμενα ματς, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 14-13.

Ο «Βασιλιάς» με 33 πόντους έδειξε τον δρόμο στους συμπαίκτες του (δεν αγωνίστηκε ο Άντονι Ντέιβις), με τον Έιβερι Μπράντλεϊ να προσθέτει 22 πόντους και τον Όστιν Ριβς 13 πόντους, σε μία βραδιά που οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με 32-18 στην πρώτη περίοδο και έφτασαν ακόμα και στο +29 στη διάρκεια του ματς, φτάνοντας σε μία άνετη νίκη.

