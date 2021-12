Κοινωνία

Κορονοϊός - 14χρονη: συγκλονιστική αποκάλυψη για τον θάνατο στην Λαμία

Αντιδράσεις προκαλούν τα νέα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, για την ιατρική αντιμετώπιση της έφηβης, που δυστυχώς έχασε την ζωή της απο επιπλοικές του κορονοϊού.

Σε εξέλιξη είναι η ΕΔΕ που διέταξε ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης, καθώς και η προανάκριση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας, για τον αδόκητο χαμό της 14χρονης μαθήτριας του 4ου Γυμνασίου Λαμίας Κέλλυς Ζανιά.

Παράλληλα όμως προχωρά και η δημοσιογραφική έρευνα και το ρεπορτάζ λέει ότι το κορίτσι το είχαν να περιμένει για τέσσερις ολόκληρες ώρες στο κοντέινερ για Covid έξω από τα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας.

Πιο συγκεκριμένα, η 14χρονη έφτασε στο Νοσοκομείο στις 9:30΄ μαζί με τη μητέρα της και τη μικρότερη αδελφή της, που μπήκαν μαζί της στο ασθενοφόρο, αφού και αυτές ήταν θετικές στον κορονοϊό.

Αν και γνωστοποίησαν στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ότι η 14χρονη είναι θετική εδώ και πολλές ημέρες και ότι η κατάστασή της δεν είναι καθόλου καλή, τους έβαλαν στο κοντέινερ για να κάνουν και PCR γιατί έτσι λέει το πρωτόκολλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται ότι για τέσσερις ολόκληρες ώρες, από τις 9:30΄ το πρωί μέχρι τη 1:30΄ το μεσημέρι το κορίτσι παραμένει στο κοντέινερ, με την κλινική του εικόνα να επιδεινώνεται ραγδαία, χωρίς να το έχει εξετάσει κλινικά γιατρός.

Στο διάστημα αυτό των τεσσάρων ωρών, νοσηλεύτρια πήρε αίμα από την 14χρονη, της έκανε καρδιογράφημα και της έβαλε ορό. Το κορίτσι παραμένει μαζί με τη μητέρα μέσα στο κοντέινερ όλες αυτές τις ώρες, ενώ τη μικρότερη αδελφή της έχει έρθει να την παραλάβει η θεία της.

Δραματικές ώρες στα Επείγοντα

Σύμφωνα με πληροφορίες , έξω από τα επείγοντα είναι ακόμη μια θεία της 14χρονης, η οποία γύρω στη 1:30΄, αφού έχει εξαντληθεί η υπομονή όλων, ζητά από τις νοσηλεύτριες που ήταν στην υποδοχή με έντονο ύφος να έρθει γιατρός να δει το κορίτσι γιατί η κλινική του εικόνα έχει πλέον χειροτερέψει.

Αμέσως μετά εμφανίστηκε η γιατρός η οποία δεν ήταν ντυμένη, αλλά κρατούσε τη στολή στα χέρια για να ντυθεί και να μπει στο κοντέινερ για να εξετάσει την 14χρονη.

Όταν μητέρα και θεία ενημέρωσαν τη γιατρό ότι το κορίτσι δεν ειναι καθόλου καλά, εκείνη κοίταξε από το παράθυρο και βλέποντας την 14χρονη, πέταξε τη στολή covid που κρατούσε και μπήκε μέσα στο κοντέινερ χωρίς τη στολή.

Αμέσως μετά πήραν το κορίτσι μέσα στα επείγοντα όπου έγινε υπέρηχος, αξονική και άλλες εξετάσεις. Δυστυχώς όμως ο χρόνος είχε ήδη αρχίσει να μέτρα αντίστροφα για την άτυχη Κέλλυ, η οποία όταν μπήκε στα Επείγοντα είχε ήδη πολύ χαμηλή πίεση και ήταν πάρα πολύ χλωμή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακολούθησαν δυο δραματικές ώρες με την μητέρα και τη θεία να είναι έξω από τα επείγοντα να βλέπουν κινητικότητα και ανησυχία, χωρίς ωστόσο να έχουν κάποια ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του κοριτσιού.

Μάλιστα έξω από τα Επείγοντα από τις 2:00 το μεσημερι, το ασθενοφόρο με τους διασώστες του ΕΚΑΒ ντυμένους με στολές covid, περίμεναν για να παραλάβουν το κορίτσι και να το μεταφέρουν στο νοσοκομειο Παίδων στην Αθήνα.

Μάλιστα στην αρχή ήταν απλό ασθενοφόρο και στη συνέχεια εκλήθη ασθενοφόρο με μονάδα.

Δυστυχώς όμως το ασθενοφόρο ποτέ δεν παρέλαβε το κορίτσι, αφού η άνιση μάχη που έδινε εκείνη την ώρα είχε τραγική κατάληξη.

Το κορίτσι φέρεται να έπαθε ανακοπή από επιπλοκή του covid, αφού η καρδούλα του δεν άντεξε, πάρα τις προσπάθειες κάποιων γιατρών που κλήθηκαν τις τελευταίες δυο ώρες να το σώσουν.

Όλα τα παραπάνω και άλλα πολλά ερωτηματικά που προκύπτουν από τη δημοσιογραφική έρευνα, χρειάζονται απαντήσεις για τη διαχείριση του περιστατικού της 14χρονης που είχε αυτή την τραγική κατάληξη, ενώ υπάρχουν και κάποιες άλλες σημαντικές λεπτομέρειες που θα αποκαλυφθούν τις επόμενες ημέρες.

Ελπίζουμε η ΕΔΕ και η Εισαγγελική έρευνα να αναδείξει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης και η Δικαιοσύνη να αποδώσει τις ευθύνες, εάν και εφόσον υπάρχουν, σε αυτούς που πρέπει.

Το μόνο βέβαιο είναι, ότι δεν ειναι δυνατόν να "φεύγουν" παιδιά, από τη μιά στιγμή στην άλλη, τόσο άδικα. Η Κέλλυ δεν γυρίζει πίσω, όμως για να μην υπάρξουν και άλλα τέτοια περιστατικά, έχουμε υποχρέωση, τη δημοσιογραφική έρευνα να τη φτάσουμε μέχρι τέλους, για να αναδειχθεί όλη η αλήθεια.

πηγή: lamiareport.gr

