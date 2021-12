Οικονομία

Εορταστικό ωράριο: ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε πλήρη εφαρμογή το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων. Πότε θα είναι ανοικτά μέχρι την Πρωτοχρονιά.

Ανοικτά θα είναι τα καταστήματα την Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου, όπως και την επόμενη Κυριακή 19 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου.

Οι εμπορικοί σύλλογοι προτείνουν ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ ο Σύνδεσμός Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης (ΣΕΛΠΕ) προτείνει ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.

O πρόεδρος του Εμπορικού συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης, έχει δηλώσει: «Σας περιμένουμε με απόλυτη ασφάλεια στα εμπορικά καταστήματα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα Χριστούγεννα στις στολισμένες αγορές, έχοντας εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, σωστές τιμές, επάρκεια προϊόντων, καλή διάθεση και φιλική εξυπηρέτηση».

Το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2021, έχει ως εξής:

Κυριακή 12/12/2021 11.00 - 18.00

Δευτέρα 13/12/2021 10.00 - 21.00

Τρίτη 14/12/2021 10.00 - 21.00

Τετάρτη 15/12/2021 10.00 - 21.00

Πέμπτη 16/12/2021 10.00 - 21.00

Παρασκευή 17/12/2021 10.00 - 21.00

Σάββατο 18/12/2021 10.00 - 18.00

Κυριακή 19/12/2021 11.00 - 18.00

Δευτέρα 20/12/2021 10.00 - 21.00

Τρίτη 21/12/2021 10.00 - 21.00

Τετάρτη 22/12/2021 10.00 - 21.00

Πέμπτη 23/12/2021 10.00 - 21.00

Παρασκευή 24/12/2021 10.00 - 18.00

Σάββατο 25/12/2021 ΑΡΓΙΑ

Κυριακή 26/12/2021 ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα 27/12/2021 10.00 - 21.00

Τρίτη 28/12/2021 10.00 - 21.00

Τετάρτη 29/12/2021 10.00 - 21.00

Πέμπτη 30/12/2021 10.00 - 21.00

Παρασκευή 31/21/2021 10.00 - 18.00

Σάββατο 1/1/2022 ΑΡΓΙΑ

Κυριακή 2/1/2022 ΚΛΕΙΣΤΑ

Από την πλευρά του ο ΣΕΛΠΕ ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια των εορτών τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα θα παραμείνουν ανοικτά:

Τις καθημερινές από τις 10:00 έως τις 21:00μμ

Τα Σάββατα από τις 9:00 έως τις 20:00μμ

Και τις Κυριακές 12/12/2021 και 19/12/2021 θα είναι ανοικτά από 11:00πμ έως και 20:00μμ.

Διευκρινίσεις ΕΣΕΕ για τη λειτουργία των καταστημάτων τις τελευταίες Κυριακές του έτους

«Με βάση τα επίσημα νομοθετικά δεδομένα που επί του παρόντος έχουμε στην διάθεσή μας, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την 26η Δεκεμβρίου 2021».

Αυτό έχει διευκρινήσει η Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) σε εγκύκλιο της με αφορμή πολλά ερωτήματα που, όπως γνωστοποιεί, δέχθηκε από εμπορικούς συλλόγους ενόψει της κατάρτισης των εορταστικών τους ωραρίων.

Η ΕΣΕΕ με την εγκύκλιό της γνωστοποιεί, αναλυτικά, τι ισχύει σχετικά με τις φετινές τελευταίες Κυριακές του χρόνου:

«Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 16 του ν. 4177/2013, όπως ισχύει, προβλέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε 8 καθορισμένες Κυριακές τον χρόνο, μεταξύ των οποίων και

- Οι δύο Κυριακές πριν την ημέρα των Χριστουγέννων.

- Η τελευταία Κυριακή κάθε έτους.

Καταρχήν, σε ότι αφορά τις Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα, εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν κανονικά την 12η και η 19η Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Η τελευταία Κυριακή του έτους ωστόσο συμπίπτει με την 26η Δεκεμβρίου, 2η ημέρα των Χριστουγέννων, η οποία προστέθηκε στις υποχρεωτικές αργίες δυνάμει του άρθρου 42 ν. 4554/2018. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι η Κυριακή που συμπίπτει με αργία μετατίθεται, κατά το άρθρο 16 ν. 4177/2013, μόνο στις περιπτώσεις των πρώτων Κυριακών των εκπτώσεων και όχι για τις λοιπές εκ του νόμου καθοριζόμενες Κυριακές.

Στο πλαίσιο αυτό, η μετάθεση της τελευταίας Κυριακής του έτους σε άλλη Κυριακή, όταν αυτή συμπίπτει με επίσημη αργία του Κράτους, δεν επιτρέπεται, ούτε προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο νέο πλαίσιο για τις επίσημες αργίες που καθορίστηκε με το άρθρο 60 ν. 4808/2021.

Με βάση λοιπόν τα επίσημα νομοθετικά δεδομένα που επί του παρόντος έχουμε στην διάθεσή μας, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την 26η Δεκεμβρίου 2021».

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Διασωληνωμένη 4χρονη - Έκκληση για αίμα

Δυτική Ελλάδα - Κακοκαιρία: που έβρεξε περισσότερο

Δολοφονία στην Γλυφάδα: η μητέρα “στρέφεται” κατά του γιού της (βίντεο - ντοκουμέντο)