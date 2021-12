Κοινωνία

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: ο αρχηγός του “Σώματος” στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λέει για την πανδημία και την “κοροϊδία”, την άρνηση των εμβολίων, αλλά και γενικότερα για την δράση της ομάδας και το άρθρο 120 του Συντάγματος.

«Τους ανθρώπους στην Πιερία τους γνωρίζουμε διαδικτυακά, ανταλλάσσουμε απόψεις με όλον τον κόσμο. Ούτε κατά διάνοια συμφωνούμε με ότι έγινε. Είναι ανεπίτρεπτα πράγματα αυτά», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο επικεφαλής της ομάδας «Θεματοφύλακες του Συντάγματος», που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα.

Όπως σημείωσε, «εμείς είμαστε Σώμα, είμαστε μια ένωση πολιτών. Κάθε θεματοφύλακας έχει υποχρέωση να γνωρίζει τι φυλάττει και θα πρέπει να το κάνει σωστά», συμπληρώνοντας πως «έχουμε ενημερώσει όλα τα αστυνομικά τμήματα και επί προσωπικού για το ποιοι είμαστε, τους καταθέσαμε έγγραφη αναφορά – καταγγελία για το άρθρο 120 του Συντάγματος και έχουμε κάνει μηνήσεις σχεδόν στο 80% των τμημάτων».

Ερωτηθείς, απάντησε πως στόχος τους είναι «να προστατεύσουμε την έννομη τάξη και το δημόσιο συμφέρον», ερμηνεύοντας με μια προφανώς αυθαίρετη λογική το άρθρο 120 του Συντάγματος και λέγοντας πως «υπάρχουν κακουργήματα που έχουν γίνει στη βάση του άρθρου 120 του Συντάγματος, το λένε και κορυφαίοι δικαστικοί».

Σχετικά με την πανδημία και τον κορονοϊό, απάντησε «Εγώ δεν μπορώ να είμαι σίγουρος αν υπάρχει πανδημία, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει μια κοροϊδία. Είμαστε κατά των εμβολίων για συγκεκριμένους λόγους. Δεν έχουμε εμβολιάσει τα παιδιά μας», ενώ στην αρχή της σύνδεσης, με δηκτική διάθεση προς τον δημοσιογράφο που φορούσε μάσκα για τον κορονοϊό, του είπε «εσύ είσαι εμβολιασμένος, προστατεύεσαι, δεν προστατεύεσαι; Γιατί φοράς μάσκα;».

Αργότερα, στην εκπομπή μίλησε ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος για τα αδικήματα που διαπράττουν οι «θεματοφύλακες» με τις πράξεις τους στο όνομα του Συντάγματος, κάνοντας λόγο για αδικήματα πυο επισείουν βαριές ποινές, ενώ στην συζήτηση συμμετείχε και η ψυχολόγος Μαρία Καλαμά, μέλος του «Σώματος»

