Οικονομία

Προγράμματα για άνεργους: μετεκπαίδευση στον τουριστικό κλάδο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας και από πότε θα “τρέξει” το πρόγραμμα για την κατάρτιση συνολικά 1.250 άνεργων. Πότε ξεκινά η υποβολή αιτήσεων.

Την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιδοτούμενης μετεκπαίδευσης θα έχουν 1.250 εργαζόμενοι και πρόσκαιρα άνεργοι του τουριστικού κλάδου σε 18 περιοχές της Ελλάδας, μετά από απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αρχίζουν από τις 15/12/2021 και αφορούν 50 τμήματα μετεκπαίδευσης που θα λειτουργήσει το υπουργείο Τουρισμού σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, Τρίκαλα, Κέρκυρα, Βόρεια Κέρκυρα, Νότια Κέρκυρα, Βόλο, Δελφούς, 'Αγιο Νικόλαο, Ηράκλειο, Ερμιόνη, Καλαμάτα, Λουτράκι (με έδρα Κόρινθο), Ναύπλιο (με έδρα 'Αργος), Πάτρα, Πύργο, Ρόδο.

Οι 5 προσφερόμενες ειδικότητες είναι οι εξής:

Υπηρεσία Υποδοχής Επισιτισμός, Μαγειρική τέχνη, Ζαχαροπλαστική τέχνη Οροφοκομία.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδική εφαρμογή στο mintour.edu.gr από 15/12/2021 έως και 23/12/2021.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων, συνολικής διάρκειας 380 ωρών, παρέχεται δωρεάν, είναι υποχρεωτική για το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος και περιλαμβάνει θεωρητικό καθώς και εργαστηριακό κομμάτι. Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι μετεκπαιδευόμενοι δικαιούνται επίδομα μετεκπαίδευσης, που καθορίζεται και καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ..

Τα τμήματα Μετεκπαίδευσης, συνιστούν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία δεν εντάσσονται στην τυπική εκπαίδευση και οδηγούν στην απόκτηση αδιαβάθμητων τίτλων σπουδών. Απευθύνονται σε εργαζομένους και πρόσκαιρα ανέργους στον κλάδο του τουρισμού, οι οποίοι δεν κατέχουν τίτλους σπουδών τουριστικής εκπαίδευσης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησής τους, οι απόφοιτοι αποκτούν την υπαλληλική ιδιότητα. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η συνεχιζόμενη κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα του τουρισμού.

"Η υπογραφή σηματοδοτεί την εφαρμογή ενός ακόμη προγράμματος που γίνεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής μας για την υποστήριξη των εργαζομένων σε επίπεδο αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους, καθώς η επένδυση στην εκπαίδευση παραμένει μια από τις προτεραιότητές μας", τονίζει η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη - Πατέρας 29χρονης: την χτυπούσε με ένα σίδερο (βίντεο)

Δυτική Ελλάδα - Κακοκαιρία: που έβρεξε περισσότερο

Δολοφονία στην Γλυφάδα: η μητέρα “στρέφεται” κατά του γιού της (βίντεο - ντοκουμέντο)