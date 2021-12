Πολιτισμός

Σικελία: Επίσκοπος κατηγορεί τον Άη Βασίλη για τα δώρα σε πλούσια παιδιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν αρκεί αυτό, αλλά ο Επίσκοπος σπεύδει να "απογοητεύσει" τα μικρά παιδιά, σχετικά με την ύπαρξη του "Αγίου" με τα κόκκινα ρούχα..

Μεγάλη ζημιά σε αρκετά παιδιά έκανε ένας Επίσκοπος στη Σικελία, καθώς αφού κατηγόρησε τον Άγιο Βασίλη ότι κάνει δώρα μόνο στους πλούσιους, στη συνέχεια αποκάλυψε ότι δεν υπάρχει.

«Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Άγιο Βασίλη: για ποιο λόγο, κάθε χρόνο, φέρνεις δώρα μόνον στα πλούσια παιδιά, τα οποία τα κρατούν μόνον για τον εαυτό τους και θα μπορούσαν -ούτως ή άλλως- να τα αποκτήσουν;», δήλωσε αρχικά ο Αντόνιο Σταλιανό στην εφημερίδα La Repubblica και συνέχισε:

«Ο Άγιος Βασίλης είναι ένα πρόσωπο που γέννησε η ανθρώπινη φαντασία, ενώ ο Άγιος Νικόλαος, από τα Μύρα της Μικράς Ασίας, ήταν πραγματική ιστορική μορφή. Έφερνε δώρα που δεν είχαν καμία σχέση με την σημερινή καταναλωτική διάσταση.

Ο Άγιος Νικόλαος, όπως ξέρουμε όλοι, έκανε δώρα μόνο στα φτωχά παιδιά. Και, φυσικά, τα Χριστούγεννα το κεντρικό πρόσωπο είναι ο Ιησούς που γεννιέται στην Βηθλεέμ και λέει σε κάθε παιδί: Κάνε ό,τι μπορείς, ώστε κανείς να μην γεννηθεί σαν και εμένα, να μην κρυώνει και να μην τρέμει, μέσα σε ένα σπήλαιο».

Ειδήσεις σήμερα:

Δυτική Ελλάδα - Κακοκαιρία: που έβρεξε περισσότερο

Γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη - Πατέρας 29χρονης: την χτυπούσε με ένα σίδερο (βίντεο)

Δολοφονία στην Γλυφάδα: η μητέρα “στρέφεται” κατά του γιού της (βίντεο - ντοκουμέντο)