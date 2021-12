Παράξενα

Κορονοϊός: ασθενής “έσπασε” την καραντίνα και δούλευε κανονικά

Πολλές συλλήψεις, βαριά πρόστιμα και αδιανόητα περιστατικά προέκυψαν από τους σαρωτικούς ελέγχους την Παρασκευή σε όλη την Ελλάδα.

Δεν έχουν τέλος οι παραβάσεις των μέτρων για την αναχαίτιση του κορονοϊού, με ορισμένα περιστατικά να είναι άκρως εξοργιστικά, καθώς οι «πρωταγωνιστές» τους αδιαφορούν πλήρως για την υγεία όλων όσοι, ανίδεοι όντες ότι βρίσκονται απέναντι από ένα κρούσμα, έναν ασθενή με κορονοϊό, έρχονται σε επαφή μαζί τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που "έβγαλε" ο έλεγχος σε επιχείρηση στην Μακεδονία, όπου εντοπίστηκε επιχείρηση να απασχολεί άνθρωπο που θα έπρεπε να ειναι σε καραντίνα, λόγω κορονοϊού!

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Χθες, Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 69.050 έλεγχοι, από τους οποίους οι 29.664 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Βεβαιώθηκαν συνολικά 278 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 16 συλλήψεις, ως ακολούθως:

116 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 100 πρόστιμα των 300 ευρώ και 16 των 150 ευρώ, ως ακολούθως:

33 στη Θεσσαλονίκη,

16 στη Θεσσαλία,

12 στη Δυτική Ελλάδα,

11 στο Βόρειο Αιγαίο,

10 στην Πελοπόννησο,

10 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

6 στην Ήπειρο,

6 στην Κεντρική Μακεδονία,

4 στη Δυτική Μακεδονία,

3 στην Κρήτη,

3 στο Νότιο Αιγαίο και

2 στη Στερεά Ελλάδα.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 77.653 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 74.277 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 3.376 των 150 ευρώ.

4 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με επιβολή προστίμου των 300 ευρώ στο Βόρειο Αιγαίο. Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 196.357 ομοειδείς παραβάσεις.

156 παραβάσεις και 16 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.α.). Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στην Κεντρική Μακεδονία,

σύλληψη 11 ατόμων για παραβίαση του άρθρου 285 Π.Κ.,

σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος διότι απασχόλησε εργαζόμενο, ο οποίος παραβίασε καραντίνα και συνελήφθη, ενώ επιπλέον του επεβλήθη 5.000 ευρώ πρόστιμο,

σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη, χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 1 παράβαση στον πελάτη,

5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών, χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 2 παραβάσεις στους πελάτες,

5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων,

1 παράβαση σε κατάστημα, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στην Αττική,

σύλληψη και αφαίρεση άδειας λειτουργίας καφέ-μπαρ, για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών,

3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους καταστημάτων,

1 παράβαση σε κατάστημα, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στη Δυτική Ελλάδα,

σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών, χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 3 παραβάσεις στους πελάτες,

6 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες και εργαζόμενους καταστημάτων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών, χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 3 παραβάσεις στους πελάτες,

5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών, χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 3 παραβάσεις στους πελάτες,

8 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες καταστημάτων.

Στην Κρήτη,

5.000 ευρώ πρόστιμο σε κέντρο διασκέδασης για λειτουργία άνευ αδείας,

10 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων,

1 παράβαση σε κατάστημα, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στη Θεσσαλονίκη,

22 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους, και πελάτες καταστημάτων,

4 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στη Στερεά Ελλάδα

26 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες, εργαζόμενους και ιδιοκτήτη καταστημάτων.

Στην Ήπειρο

10 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες και εργαζόμενο καταστημάτων.

Στα Ιόνια Νησιά

9 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες καταστημάτων.

Στη Θεσσαλία

7 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους καταστημάτων,

Στη Δυτική Μακεδονία

3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους καταστήματος.

Στην Πελοπόννησο

3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες και ιδιοκτήτη καταστημάτων.

Στο Νότιο Αιγαίο

2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους καταστημάτων.

Στο Βόρειο Αιγαίο

2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους καταστημάτων.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 26.012 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 2.760 άτομα.

Τέλος, βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (PassengerLocatorForm) από ταξιδιώτη. Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 490 ομοειδείς παραβάσεις.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας».

