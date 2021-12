Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Μαθητής με κορονοϊό πήγε στο σχολείο για να μην… χάσει την εκδρομή!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως η μητέρα του τον είχε "καρφώσει" προκαταβολικά. Πως αντέδρασαν οι συμμαθητές του όταν τον είδαν μπροστά τους.

Μαθητής που είχε διαγνωσθεί θετικός στον κορονοϊό πήγε στο σχολείο για να… μην χάσει την εκδρομή.

Το περιστατικό έγινε στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η μητέρα του μαθητή είχε ενημερώσει μέσω μηνύματος άλλους γονείς ότι ο γιος της βγήκε θετικός στον κορονοϊό.

Όταν την άλλη ημέρα οι συμμαθητές του πήγαν σχολείο, τον είδαν μπροστά τους. Αμέσως απομακρύνθηκαν από κοντά του και πήγαν να ενημερώσουν τη Διευθύντρια ότι είχε πάει κανονικά στο σχολείο, ενώ είχε κορονοϊό.

Προκλήθηκε αναστάτωση αλλά τελικά ο μαθητής Γυμνασίου επέστρεψε σπίτι του και έχασε και την εκδρομή.

πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη - Πατέρας 29χρονης: την χτυπούσε με ένα σίδερο (βίντεο)

Δυτική Ελλάδα - Κακοκαιρία: που έβρεξε περισσότερο

Δολοφονία στην Γλυφάδα: η μητέρα “στρέφεται” κατά του γιού της (βίντεο - ντοκουμέντο)