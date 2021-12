Κόσμος

ΗΠΑ: Ομογενής σκότωσε την κοπέλα του με σπαθί και είπε ότι το έκαναν ληστές!

Στην υπόθεση της δολοφονίας στα Γλυκά Νερά παραπέμπουν τα χαρακτηριστικά της δολοφονίας.. Τι ισχυρίστηκε ο δράστης.

Μια υπόθεση δολοφονίας στις ΗΠΑ που έχει αρκετές ομοιότητες με το γνωστό σε όλους μας έγκλημα στα Γλυκά Νερά κάνει τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ. «Πρωταγωνιστής» σε αυτήν την σκοτεινή ιστορία είναι ο ομογενής Πίτερ Οικονόμου, 37 ετών, εις βάρος του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες την περασμένη Τετάρτη για τον φόνο της κοπέλας του στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, έναν φόνο που ο ίδιος επιχείρησε να «φορτώσει» σε «άγνωστους εισβολείς».

Σύμφωνα με το People, το θύμα της φονικής επίθεσης είναι η 35χρονη Μίντι Σίνγκερ, γνωστή promoter νυχτερινών κέντρων στην περιοχή, η οποία βρέθηκε νεκρή στις 7 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του κατηγορητηρίου που έχει στη διάθεσή του το site, ο τρόπος με τον οποίο δολοφονήθηκε η άτυχη γυναίκα ήταν φρικτός:

Έφερε στο κεφάλι της τραύμα με αμβλύ αντικείμενο και αρκετές πληγές από αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή του λαιμού και τον κορμό της. Επιπλέον στην περιοχή των γλουτών έφερε τραύμα από σπαθί 116 εκατοστών, ενώ ο δολοφόνος της την είχε τρυπήσει και στο στήθος με κατσαβίδι.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η αστυνομία εκλήθη στο διαμέρισμα του Οικονόμου στο Μπράιαργουντ στην 85η Οδό στις 7 Δεκεμβρίου, με ένα τηλεφώνημα για «ληστεία σε εξέλιξη». Μόλις έφτασαν εκεί, οι αστυνομικοί βρήκαν νεκρή την Σίνγκερ, με τη σορό της στην κατάσταση που περιγράφεται παραπάνω.

Σύμφωνα με την New York Daily News, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, ο Οικονόμου ειδοποίησε την αστυνομία αφού η μητέρα του και η αδελφή του πέρασαν από το σπίτι του για να δουν τι κάνει, και εκείνος τους έκλεισε την πόρτα κατάμουτρα. Στο τηλεφώνημα στην Άμεση δράση ο Οικονόμου ισχυρίστηκε ότι «ψεύτικοι αστυνομικοί και κλειδαράδες» προσπάθούσαν να μπουν στο διαμέρισμά του.

Η αστυνομία έφτασε στο διαμέρισμα γύρω στις 13.40, και βρήκαν τον Οικονόμου στο πάνω μέρος της σκάλας να κρατάει ένα ξύλο.

Ο 37χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι η φίλη του ήταν «στην ντουλάπα».

Πράγματι, όταν κοίταξαν μέσα στην ντουλάπα του διαμερίσματος βρήκαν το άψυχο σώμα της κοπέλας, βουτηγμένο στο αίμα. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, υπάρχουν αναφορές από γείτονες ότι ο Οικονόμου, που έδειχνε να βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών, είχε βγει πριν φτάσουν οι αστυνομικοί στο μπαλκόνι και φώναζε ότι είχε σκοτώσει κάποιον, ενώ η μητέρα του και η αδελφή του προσπαθούσαν απεγνωσμένα να βρουν τρόπο να μπουν στο διαμέρισμα.

Κατά τη σύλληψη του 37χρονου, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, ο ίδιος φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά και όταν τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον βάλουν στο περιπολικό, εκείνος άρχισε να κλωτσά το παράθυρο και να φωνάζει ότι παθαίνει έμφραγμα...

Δεν είναι σαφές πόσο καιρό ήταν μαζί το ζευγάρι, ωστόσο η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπήρχαν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία πριν από το φρικτό έγκλημα.

Ο Οικονόμου είχε συλληφθεί επτά φορές στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών και οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών.

Εις βάρος του συλληφθέντα ομογενή απαγγέλθηκαν κατηγορίες την περασμένη Τετάρτη για φόνο και παράνομη οπλοκατοχή.

