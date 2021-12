Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: δεκάδες κιλά ηρωίνης σε σάκους (εικόνες)

Που και πως οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα που μετέφερε τα σκληρά ναρκωτικά. Τι άλλο βρέθηκε κατά τον έλεγχο.

Συνελήφθη σήμερα (11-12-2021) τις πρωινές ώρες,στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Γενικών Υποθέσων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Ροδόπης ένας αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον αλλοδαπό δράστη σε σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, όπου σε ενδελεχή έρευνα που πραγματοποίησαν στον εσωτερικό χώρο του οχήματος, εντόπισαν δύο σακίδια με 44 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 23.003 γραμμάρια ηρωίνης.

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, η παραπάνω ποσότητα ηρωίνης, το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ, μία ηλεκτρονικής ζυγαριά ακριβείας, ένα κινητό τηλέφωνο και το ανωτέρω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί η Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής.

