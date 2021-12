Οικονομία

ΠΝΟ: απεργία στα πλοία για 48 ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν τα πλοία, λόγω της συνεχόμενης 48ωρης κινητοποίησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Τι ζητούν οι ναυτεργάτες.

Δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας θα παραμείνουν για άλλες 48ωρες τα πλοία, αφού η εκτελεστική επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, σε σημερινή συνεδρίαση της αποφάσισε την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων της, με νέα 48ωρη απεργία σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων, που αρχίζει στις 00.01 τα ξημερώματα της Κυριακής 12ης Δεκεμβρίου 2021, και λήγει στις 24.00 τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 13ης Δεκεμβρίου.

«Δυστυχώς, τα προσωπεία έπεσαν. Η εργοδοτική πλευρά στους σχεδιασμούς και στις μεθοδεύσεις της για την εκμηδένιση και καταστρατήγηση των μέχρι σήμερα δικαιωμάτων μας, που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια των ετών μέσα από αγώνες και προσπάθειες, δεν «ορρωδεί προ ουδενός» και με την όξυνση της αρνητικής της συμπεριφοράς πιστεύει ότι θα κάμψει το αγωνιστικό μας φρόνημα για να μας οδηγήσει στην αποδοχή των ορέξεων της» τονίζει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

Η ΠΝΟ καλεί την εργοδοτική πλευρά «να αναλογιστεί τη στάση της και να δώσει την ορθή και δίκαιη λύση για τον τερματισμό του αδιεξόδου», ενώ ταυτόχρονα καταγγέλει τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για «ράθυμη στάση του απλού παρατηρητή που εφαρμόζει».

Επίσης ζητεί και πάλι την κατανόηση και την πλήρη συμπαράσταση τόσο του επιβατικού κοινού όσο και όλων των εργαζομένων της χώρας, ενώ προειδοποιεί ότι «όποιος τολμήσει να χρησιμοποιήσει τον όποιο απεργοσπαστικό μηχανισμό ή το όποιο "πλοίο ασφαλείας" να το σκεφτεί διπλά, καθώς η ενέργειά του αυτή μόνο "λάδι στη φωτιά" του αγώνα μας θα ρίξει».

Το συνδικαλιστικό σωματείο των ναυτικών ζητεί μισθολογικές αυξήσεις στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για τα έτη 2020 και 2021, αλλά και επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.

«Αγωνιζόμαστε και για τις οργανικές συνθέσεις, για την προστασία των ανέργων ναυτικών, για τον επαναπατρισμό των συναδέλφων μας, για τα οξυμένα προβλήματα στο ΚΕΣΕΝ, στο ΓΕΝΕ, στα σωστικά μέσα, στην εκπαίδευση, στα μητρώα, αλλά και για τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα, το φορολογικό και την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.

Τέλος η ΠΝΟ καλεί όλους τους ναυτεργάτες να δώσουν δυναμικό παρόν στην απεργιακή συγκέντρωση της Ομοσπονδίας μας τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10.30 π.μ. στο Λιμάνι του Πειραιά, απέναντι από τον Σταθμό του Ηλεκτρικού στο Blue Star Delos.

Ειδήσεις σήμερα:

Δυτική Ελλάδα - Κακοκαιρία: που έβρεξε περισσότερο

Γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη - Πατέρας 29χρονης: την χτυπούσε με ένα σίδερο (βίντεο)

Δολοφονία στην Γλυφάδα: η μητέρα “στρέφεται” κατά του γιού της (βίντεο - ντοκουμέντο)