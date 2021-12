Life

“VINYΛΙΟ”: Πρωτιά και αυτήν την Παρασκευή

Στην κορυφή των προτιμήσεων των τηλεθεατών, στην ζώνη προβολής της, βρέθηκε η εκπομπή της παρέας από την Θεσσαλονίκη.

Με το αγαπημένο «VINYΛΙΟ» ταξίδεψαν στο παρελθόν χθες, Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, οι τηλεθεατές και του έδωσαν, γι’ άλλη μια φορά, την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης.

Το Β’ μέρος του αφιερώματος στην «Ελληνική τηλεόραση των 90s» χτύπησε 21% στο δυναμικό κοινό 18-54 και ήταν στην πρώτη θέση, στη ζώνη προβολής του, με σχεδόν 4 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Αξίζει να σημειωθεί πως το flashback του Αντώνη Κανάκη και των Γιάννη Σερβετά, Χρήστου Κιούση και Στάθη Παναγιωτόπουλου παρακολούθησαν σχεδόν 2.300.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, τουλάχιστον για 1΄, ενώ σε τέταρτο (20:45-21:00) άγγιξε το 24% και 27% σε επιμέρους δυναμικά κοινά.

Η αγαπημένη παρέα από τη Θεσσαλονίκη μας θύμισε χθες την ποπ κουλτούρα των 90s όπως αποτυπώθηκε στα τηλεοπτικά προγράμματα, στις εκπομπές, στις σειρές, στις διαφημίσεις και την ενημέρωση.

Στα highlights της χθεσινής εκπομπής ήταν η σύνδεση μέσω skype με τη Ρούλα Κορομηλά, αλλά και την Ελένης Μενεγάκη. Μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά που ο Αντώνης Κανάκης, η Ρούλα Κορομηλά και η Ελένη Μενεγάκη βρέθηκαν μαζί στην ίδια εκπομπή.

Τέλος, χθες προβλήθηκε για πρώτη φορά ένα αρχείο-συνέντευξη της Μαλβίνας Κάραλη στο «Κομφούζιο», από το 1994.

Δείτε εδώ, το Α' Μέρος του αφιερώματος, που προβλήθηκε την Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου, στον ΑΝΤ1 και "έσπασε τα κοντέρ":

