ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Ακόμη ένα ρεκόρ κατέρριψε ο Greek Freak

Ο Έλληνας διεθνής πρόσθεσε ακόμη μια μαγική εμφάνιση στο ενεργητικό του, κόντρα στο Χιούστον.

Ακόμη ένα ρεκόρ κατέρριψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στη νίκη του Μιλγουόκι επί του Χιούστον, όπου ο Greek Freak πρόσθεσε ακόμη μια μαγική εμφάνιση στο ενεργητικό του.

Δεν ήταν μόνο οι 41 πόντοι που πέτυχε και τα 17 ριμπάουντ που μάζεψε, ο Έλληνας σούπερ σταρ από τα ξημερώματα του Σαββάτου (11/12) έγινε ο πρώτος μπλοκέρ στα χρονικά των Μπακς, ξεπερνώντας τον Άλτον Λίστερ.

Ο διεθνής άσος στο ματς με τους Τεξανούς έφτασε τα 805 κοψίματα, αφήνοντας πίσω του τον Λίστερ. Κατά μέσο όρο έχει 1.31 μπλοκ σε 613 αγώνες κανονικών περιόδων, επίδοση που του έδωσε μία ακόμη πρωτιά στην έως τώρα σπουδαία καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη.

