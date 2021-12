Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε κατά δεκάδες το Σάββατο ο αριθμός των θυμάτων της COVID-19 στην Ελλάδα, ενώ “ασφυξία” προκαλεί στις ΜΕΘ ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών που δίνουν “μάχη” για να κρατηθούν στη ζωή.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου 4.761 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας. Από αυτά, 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 999.652 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 50.5% άνδρες.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, στην Αττική εντοπίστηκαν 1.521 και στη Θεσσαλονίκη 777.

Από εκεί και πέρα, η Αχαΐα έχει 149 νέες μολύνσεις, το Ηράκλειο καταγράφει 141, η Μαγνησία 127 και η Κοζάνη 110.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα

